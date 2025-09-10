Stefano De Martino, Caroline Tronelli sparisce dai social dopo la diffusione dei video rubati

Dopo la diffusione dei video rubati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, la giovane ha preso una decisione drastica

La diffusione dei video intimi di Stefano De Martino ha coinvolto non solo il volto Rai, ma inevitabilmente anche la sua fidanzata: Caroline Tronelli ha infatti preso una decisione radicale, scegliendo di sparire dai social. L’eccessiva esposizione mediatica degli ultimi giorni ha certamente la portato 22enne napoletana a prendersi una pausa cancellando il profilo Instagram, che ora risulta disattivato.

Caroline Tronelli cancella il suo profilo Instagram: cosa è successo

In queste settimane, Stefano De Martino è finito suo malgrado (di nuovo) al centro del gossip: questa volta non si tratta dell’ennesima paparazzata con una nuova fiamma, ma di un episodio di una certa gravità, che ha coinvolto lui e la fidanzata Caroline Tronelli. Lo scorso 9 agosto un hacker si è intrufolato nel sistema di videosorveglianza della casa della giovane, sottraendo le immagini di un video intimo della coppia. Il filmato è stato poi diffuso su internet e in poche ore è diventato virale.

Il conduttore ha immediatamente denunciato l’accaduto, mentre il Garante della privacy è intervenuto per bloccare la diffusione del video. E adesso si sta muovendo anche la Procura, che ha aperto un’indagine per revenge porn. Un evento gravissimo, che ha impattato non poco sulla vita di Caroline Tronelli che, a differenza di molte ex compagne di De Martino, già celebri prima di legarsi al conduttore, si è ritrovata catapultata nel mondo dello spettacolo e dei gossip, suo malgrado.

La giovane infatti, prima di frequentare il volto Rai, aveva una vita da studentessa come quella di tante altre, lontana da telecamere e riflettori. Ma la relazione con De Martino ha inevitabilmente scatenato la curiosità della cronaca rosa: dalle prime paparazzate alle indiscrezioni sulla loro convivenza, fino ai rumors su una possibile gravidanza (voci che si sono riaccese anche di recente), la pressione su di lei e sulla storia d’amore con il conduttore è cresciuta rapidamente.

A rendere la situazione ancora più delicata è stata la diffusione dei video privati sottratti illegalmente dal sistema di videosorveglianza dell’appartamento della 22enne: un episodio gravissimo, che ha portato la ragazza a disattivare i suoi profili social, una mossa per arginare la curiosità morbosa sviluppatasi intorno alla sua figura.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, la relazione si fa sempre più seria

Mentre la coppia veniva investita dalle conseguenze della diffusione dei video rubati, l’amore si faceva più forte: dopo flirt passeggeri e deboli fiammelle, il conduttore pare sempre più intenzionato a fare sul serio. Con Caroline, De Martino sembra sia andato prestissimo a convivere – pare che lei abbia deciso di trasferirsi da Napoli a Roma, dove vive il conduttore – e la loro estate si dice sia stata costellata da lunghe vacanze all’insegna dell’amore e della complicità.

Ma non solo: Stefano sarebbe davvero innamorato, tanto da presentare la giovane compagna sia al figlio Santiago (“cercava la sua approvazione. Approvazione che è arrivata, naturalmente”, si legge su DiPiù Tv) che a Paolo Bonolis, che il conduttore reputa un’importante figura di riferimento: un incontro significativo, che sancisce quanto la storia sia seria.