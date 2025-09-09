Stefano De Martino e Caroline Tronelli, la storia si fa seria: le presentazioni con Paolo Bonolis

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

La storia fra Caroline Tronelli e Stefano De Martino si fa sempre più seria, tanto che il conduttore ha deciso di presentare la fidanzata a Paolo Bonolis, collega e amico. Il presentatore non ha mai nascosto di considerare Bonolis un maestro e di reputarlo una persona molto importante nella sua vita. Proprio per questo l’incontro con Caroline assume un grande significato.

Stefano De Martino presenta Caroline Tronelli a Paolo Bonolis

A documentare l’incontro alcuni scatti pubblicati da Deianira Marzano. Nelle immagini condivise dall’esperta di gossip Paolo Bonolis sorride mentre chiacchiera con Caroline Tronelli e con Stefano De Martino. Un momento importante che segna un punto di svolta nella relazione fra la giovane e il conduttore. Dopo tanti flirt infatti Stefano sembra aver trovato la donna giusta per lui con cui costruire qualcosa di importante.

Qualche tempo fa Sonia Bruganelli aveva rivelato che Bonolis aveva pensato proprio a De Martino per lasciargli il timone di Avanti un altro, suo amatissimo programma. Un segno di grande stima a cui Stefano aveva replicato: “Paolo è un maestro a cui io guardo e aspiro spesso nelle cose che faccio. Mi ha fatto molto piacere, poi ovviamente il percorso lavorativo è andato altrove, ma è stato un bel segnale di stima e incoraggiamento nei miei confronti che porto nel cuore”.

Per questo l’incontro con Caroline assume un significato importantissimo. Dopo i primi avvistamenti in barca a Napoli e le feste nella villa di Posillipo di De Martino, la coppia ha trascorso una lunga vacanza in Sardegna. Settimane che hanno permesso di rendere ancora più profondo il rapporto e che hanno portato Stefano a fare scelte importanti. Il rientro a Roma, con l’inizio di Affari Tuoi, è infatti coinciso con la decisione di andare a convivere. Secondo alcune indiscrezioni Caroline si sarebbe trasferita nella Capitale per vivere appieno l’amore per l’ex ballerino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il rapporto oggi

E Belen Rodriguez? La showgirl argentina resta una figura essenziale nella vita di De Martino. I due si sono incontrati più volte durante le vacanze in Sardegna, prima con alcuni amici poi, per caso, durante una cena del conduttore con Caroline Tronelli. Se il conduttore sembra aver trovato finalmente la serenità, secondo molti Belen sarebbe ancora innamorata dell’ex marito.

Secondo quanto rivelato da Dagospia, la Rodriguez avrebbe iniziato un breve flirt con l’avvocato Nicolò De Tomassi solo per fare ingelosire il presentatore. “Una cara amica ci dice che le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute a un solo motivo: la showgirl argentina sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino”, si legge.

Non solo, secondo altre indiscrezioni Belen e Stefano si sentirebbero con regolarità e questo avrebbe fatto arrabbiare Caroline Tronelli che sarebbe arrivata addirittura a prendersela con la Rodriguez. Per ora non esistono conferme, ma soprattutto la love story fra il conduttore e la giovane sembra serena. Mentre Belen ha dichiarato più volte di sentirsi serena e di non pensare all’amore.

“Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”, ha rivelato.