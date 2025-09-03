Stefano De Martino e Caroline Tronelli, le ultime foto e i baci prima di separarsi

Baci appassionati e carezze: Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono apparsi più innamorati che mai prima di separarsi al termine delle vacanze estive.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Abbracci, baci e coccole, Caroline Tronelli si godono gli ultimi giorni insieme e sembrano più innamorati che mai: è questo ciò che raccontano le foto pubblicate dal settimanale Chi. Scatti realizzati prima della partenza per Roma del conduttore, tornato alla guida di Affari Tuoi.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, la loro estate d’amore

Per Stefano De Martino e Caroline Tronelli questa è stata un’estate d’amore, fatta di tenerezze e di momenti magici. La coppia, dopo qualche uscita a Napoli, dove Stefano De Martino possiede una lussuosa villa nel quartiere di Posillipo, ha raggiunto la Sardegna. Sull’isola il conduttore e la giovane compagna hanno trascorso giornate fatte di tuffi nelle acque cristalline e cene chic.

Lontano da occhi indiscreti hanno vissuto il loro amore. Un legame divenuto sempre più forte e ora messo alla prova dalla lontananza. Stefano De Martino infatti è tornato a Roma per registrare le nuove puntate di Affari Tuoi. Il programma Rai infatti è iniziato in anticipo per contrastare gli ascolti straordinari de La ruota della fortuna, lo show guidato da Gerry Scotti che è stato la rivelazione dell’estate.

Gli ultimi scatti che ritraggono la coppia in barca sono davvero romantici, come sottolineato dal settimanale Chi che li ha immortalati da vicino. L’affetto e l’intesa fra i due sono fortissimi. Non c’è un momento in cui lui non cerchi Caroline per un bacio o una carezza. Sembra volerla proteggere e rassicurare – si legge -. L’idillio con Caroline prosegue serenamente. Quando, a giugno, ha iniziato a frequentare la Tronelli, il conduttore era certo che non sarebbe stato un flirt come gli altri, veri o presunti, che lo hanno inseguito in questi anni. Ci ha sempre detto che, se avesse trovato la ragazza giusta, ce ne saremmo accorti. E così è stato. Stefano, con Caroline, ha abbassato le difese”.

Il rapporto fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

E Belen Rodriguez? In tanti sono convinti che l’argentina sia ancora innamorata dell’ex marito, ormai legatissimo a Caroline Tronelli. Qualche settimana fa Dagospia aveva riportato le rivelazioni di un’amica della showgirl, parlando di un sentimento che si era riacceso nei confronti del conduttore. “Una cara amica ci dice che le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute ad un solo motivo: la showgirl argentina sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino”, aveva scritto.

Rivelazioni che erano arrivati poco dopo il bacio fra Belen e Nicolò De Tomassi, sempre in Sardegna. Un flirt durato pochissimo e terminato con l’estate. “Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato – aveva spiegato -. Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse. Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima”.