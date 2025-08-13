Chi è Nicolò De Tomassi, nuovo fidanzato di Belen Rodriguez

Avvocato penalista e romano, Nicolò De Tomassi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, paparazzato con la showgirl in Sardegna.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è di nuovo innamorata. Il fortunato è Nicolò De Tomassi con cui è stata paparazzata in Sardegna. La relazione fra i due, tenuta segreta sino ad oggi, è stata svelata da un bacio appassionato scambiato in acqua.

Chi è Nicolò Tomassi

37 anni, fisico statuario e sorriso aperto, Nicolò Tomassi avrebbe rubato il cuore di Belen Rodriguez. Fra i due sarebbe scattato un vero e proprio colpo di fulmine durante la vacanza in Sardegna della showgirl con i figli e gli amici. Nicolò non fa parte del mondo dello spettacolo, ma, come ha svelato il settimanale Chi, lo conosce bene. Ha un profilo Instagram privato in cui figura fra i follower proprio Belen Rodriguez.

“Un uomo che ha confidenza con il mondo da cui proviene la showgirl, dettaglio che gioca decisamente a suo favore”, ha svelato una fonte, parlando del nuovo amore della conduttrice argentina. Di professione Nicolò Tomassi è un avvocato penalista, inoltre vive e lavora a Roma. I due si sarebbero incontrati per la prima volta durante una gita in barca, proprio nella zona della Sardegna in cui Stefano De Martino sta trascorrendo le vacanze con la nuova fidanzata Caroline Tronelli.

Dopo il primo incontro si sarebbero rivisti nuovamente e avrebbero deciso di trascorrere insieme anche alle amiche di Belen un pomeriggio al Paradise Beach Bar di Aglientu. Da quel momento non si sarebbero più lasciati e Belen Rodriguez sarebbe particolarmente affascinata dall’avvocato romano.

Gli amori di Belen Rodriguez

Solo qualche settimana fa, prima di partire per le vacanze in Sardegna con Santiago e Luna Marì, Belen Rodriguez aveva rivelato di essere single da tempo. “Sono single e casta – aveva raccontato al settimanale Chi -. È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre. A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata”.

La showgirl aveva poi descritto il suo uomo ideale: “Un uomo non egocentrico, intelligente, realizzato ma anche sensibile, con un lato femminile. Ma non è un discorso femminista: per me l’uomo porta i pantaloni e la donna è da difendere, l’uomo ha i muscoli ma ha anche fragilità. È bello vedere la fragilità dell’uomo, ti fa sentire alla pari”.

Nel passato della modella e conduttrice ci sono d’altronde amori importanti. Il primo per Stefano De Martino da cui ha avuto il figlio Santiago e che ha sposato nel 2013. I due hanno vissuto un rapporto altalenante fatto di continui ritorni di fiamma sino alla rottura definitiva. Oggi hanno ricostruito un ottimo rapporto per il bene del loro primogenito. Lo stesso che Belen ha con Antonino Spinalbese, ex compagno e padre della piccola Luna Marì.

La showgirl ha inoltre vissuto una relazione importante con Andrea Iannone, oggi legato a Elodie, e con Elio Lorenzoni, accanto a Belen durante il periodo più duro della sua vita, quello segnato dalla depressione, subito dopo l’addio definitivo con Stefano De Martino. I due si erano separati ad un passo dalle nozze e da allora la Rodriguez è rimasta single, tranne che per brevissimi flirt.