Belen Rodriguez: “Sono sola, gli uomini hanno paura di me”

Belen Rodriguez racconta l’amore e rivela di cercare un compagno che possa restare al suo fianco, costruendo un rapporto solido e duraturo. La showgirl argentina si è confessata sulle pagine di Oggi, raccontando la sua vita sentimentale.

Belen Rodriguez: “Sono sola”

Belen Rodriguez ha svelato di essere sola perché, a suo dire, gli uomini sarebbero impauriti dal suo personaggio. “Sono sola perché gli uomini hanno paura di me – ha confessato la showgirl argentina -. Gli uomini hanno sempre avuto paura di me e del mio personaggio. Vorrei incontrare un uomo serio, più grande, che non entri in competizione con me”.

Dichiarazioni che arrivano dopo che Belen, ospite di Ballando con le Stelle come ballerina per una notte, aveva chiesto ironicamente a Milly Carlucci di aiutarla a trovare l’amore. “Milly, se mi trovi un marito, magari ballerino, a Ballando con le stelle ci vengo!”, aveva detto durante la trasmissione. Non è la prima volta che la Rodriguez rivela di essere in cerca dell’amore vero. Già qualche tempo fa, di ritorno dalle vacanze in Sardegna, la showgirl aveva spiegato di aver vissuto delle brevi relazioni per colmare un vuoto affettivo.

“Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato – aveva confidato -. Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse. Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima”.

Le storie d’amore di Belen Rodriguez

La vita sentimentale di Belen Rodriguez, d’altronde, non è stata particolarmente fortunata. La showigirl argentina infatti ha vissuto grandi amori, ma anche profondi dolori. Il più grande, quello per Stefano De Martino, incontrato dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi e diventato suo marito, ma soprattutto il padre del primogenito Santiago. All’epoca, era il 2013, Belen era reduce dall’addio a Fabrizio Corona ed era convinta di aver trovato l’amore della sua vita.

Le cose poi sarebbero andate diversamente, fra tira e molla, addii e ritorni che nel corso degli anni si sono verificati fra i due. Nel mezzo storie importanti che hanno segnato la showgirl, come quella con Andrea Iannone, ma soprattutto con Antonino Spinalbese da cui ha avuto la sua secondogenita Luna Marì. Dopo l’ennesimo addio a Stefano De Martino, la Rodriguez è stata legata a Elio Lorenzoni, che le è stato accanto durante la lotta contro la depressione.

Quest’estate era stata paparazzata in Sardegna mentre baciava in spiaggia Nicolò De Tomassi, noto avvocato romano. Quel flirt iniziato durante le vacanze estive però non si sarebbe trasformato in una relazione. Attualmente Belen dunque resta single, decisa a trovare la persona giusta per lei, che possa guardare al di là del personaggio per scoprire la persona.