Belen seduce: top aderente e pantaloni maxi. “Vicina a Spinalbese e molto protettiva”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen a Milano

Il tempo passa, ma Belen Rodriguez resta sulla cresta dell’onda. Gli amori della showgirl argentina, o per meglio dire la sua vita sentimentale, sono sempre al centro della cronaca rosa, mentre le proposte televisive, dopo un breve stop, sembrano aumentare. Belen continua a sedurre, d’altronde, e se è possibile oggi è ancora più bella rispetto agli esordi.

Il look di Belen Rodriguez che seduce: top e pantaloni maxi

Ce lo dimostra sfoggiando un look semplice, ma di grande impatto. La showgirl è stata paparazzata fuori dagli studi Rai, pronta a prendere parte alla trasmissione radiofonica Radio2 Matti da legare che conduce dal settembre 2025 insieme a Barty Colucci, Vincenzo De Lucia e alcuni comici.

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Belen Rodriguez è stata fotografata mentre si recava al lavoro per realizzare la puntata. Negli scatti la showgirl argentina sfoggia del pantaloni morbidi e a vita alta, abbinati ad una canotta. Un outfit sportivo, perfetto per la stagione, ma che mostra ancora una volta la bellezza naturale e senza tempo di Belen, capace di rendere speciale qualsiasi abbinamento.

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Belen Rodriguez e il legame con Antonino Spinalbese

Se il lavoro procede a gonfie vele, anche la vita privata di Belen Rodriguez starebbe subendo nuove svolte. L’ultima riguarda Antonino Spinalbese, papà di Luna Marì, la secondogenita della conduttrice. Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo su Oggi, l’hairstylist avrebbe messo fine alla storia d’amore con la sua compagna.

La relazione con Ainhoa Foti, tatuatrice con una grande somiglianza con Belen, sarebbe dunque arrivata al capolinea e questo avrebbe spinto Spinalbese a riavvicinarsi alla showgirl.

“La storia tra i due sembra essere giunta definitivamente al capolinea e lui si starebbe già guardando intorno – si legge -. La showgirl appare più protettiva del solito nei confronti del padre della sua secondogenita”. Fonti vicine a Belen dunque avrebbero riferito di un riavvicinamento fra i due ex tanto da far pensare ad un possibile ritorno di fiamma.

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In realtà la Rodriguez non ha mai nascosto il desiderio di creare un buon rapporto con i suoi ex. Una scelta fatta prima con Stefano De Martino, ex marito e papà di Santiago, poi con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto Luna Marì.

L’argentina ha scelto in entrambi i casi di lasciarsi il passato alle spalle per guardare al futuro e creare un ambiente sereno per i suoi figli. Non a caso nell’estate del 2025 sia Stefano De Martino che Antonino Spinalbese avevano fatto tappa in Sardegna nella casa in cui la modella stava trascorrendo le vacanze estive con i figli.

Di recente inoltre entrambi erano presenti al compleanno di Santiago, celebrato in casa alla presenza di tutta la famiglia Rodriguez. Alla festa in casa per il primogenito della showgirl avevano preso parte anche la madre di De Martino e la sorella Adele, mostrando un’atmosfera distesa e serena.

“Il tradimento? Quello è passato, di tanto tempo fa – aveva detto a Le Iene, parlando della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, segnato da numerose infedeltà -, non mi ricordo, sono cose che capitano”.