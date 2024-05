Ainhoa Foti Rodriguez, chi è la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese dopo Belen

Fonte: IPA Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ha un nuovo amore: archiviata la storia con Belen Rodriguez, l’ex vippone ha deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare su Instagram la relazione con Ainhoa Foti Rodriguez, giovane tatuatrice che avrebbe conquistato il suo cuore.

Chi è Ainhoa Foti Rodriguez, la nuova fiamma di Spinalbese

Il cognome è lo stesso della sua ex, ma si tratta solamente di una coincidenza: Antonino Spinalbese ha deciso di vivere il suo nuovo amore con Ainhoa Foti Rodriguez alla luce del sole, ufficializzando su Instagram la relazione con alcune foto insieme alla ragazza.

Da quando ha archiviato la storia con Belen Rodriguez all’hair stylist sono stati attribuiti diversi flirt, ma nessuna delle donne con cui era stato avvistato negli mesi successivi alla chiusura con la showgirl era riuscita a conquistare il suo cuore. Le cose però sono cambiate nel gennaio del 2024, quando Spinalbese e la giovane Ainhoa sono stati paparazzati insieme.

Estremamente riservato sulla sua vita sentimentale, l’ex compagno di Belen non ha mai reso pubbliche le sue relazioni, almeno fino a oggi, quando ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti della sua ultima vacanza, tra i quali non è passato inosservato un selfie con la sua nuova fidanzata.

Nata a Genova nel 1998, Ainhoa Foti Rodriguez è una tatuatrice e vive a Milano dal 2017. Ha fatto la modella in passato prima di dedicarsi alla sua passione. Da qualche anno è anche socia e designer di un brand di abbigliamento. Su Instagram è molto seguita ed è solita condividere i suoi lavori: tra i suoi post anche quelli con Antonino Spinalbese che si è affidato a lei per tatuarsi.

Nel 2021 infatti l’hair stylist si era recato nello studio di Ainhoa – da Sir.Edward Studio, in Corso Magenta a Milano – per farsi imprimere sulla pelle un tatuaggio dedicato proprio a Belen, un disegno intitolato “Amore e Psiche”. Si erano conosciuti in quell’occasione, anche se all’epoca Spinalbese era ancora legato alla showgirl.

Spinalbese e Belen, capitolo chiuso

Nonostante le voci di un riavvicinamento, per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese l’amore è un capitolo chiuso. I due continuano a mantenere un legame per il bene di Luna Marì, la figlia che hanno avuto insieme nel 2021, tanto da trascorrere la Pasqua insieme.

Ma si trattrerebbe di un’eccezione visto che non sempre i rapporti sono stati sereni. Non sono mancati nei mesi botta e risposta sui social e voci che confermerebbero una certa tensione tra i due ex. “Una fonte vicina a Spinalbese ha svelato a Fanpage che il rapporto tra Belén e l’ex compagno sarebbe teso già da prima che l’ex hairstylist partecipasse al Grande Fratello nel 2022. A testimoniarlo diverse telefonate intercorse tra i due alla presenza di altre persone, telefonate non sempre serene“.

“Essere un buon padre non significa avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia figlia per 24h al giorno per il resto della mia vita”, aveva scritto Spinalbese sui social.