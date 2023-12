Belen, Natale con Elio e la figlia Luna Marì: “Antonino Spinalbese è furioso”

Fonte: IPA Belen Rodriguez, Elio Lorenzoni e Antonino Spinalbese

Non c’è pace tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A due anni dalla rottura il rapporto tra la soubrette e l’ex hair stylist continua ad essere piuttosto teso. Stando agli ultimi gossip l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non avrebbe particolarmente gradito la scelta dell’argentina di trascorrere Natale e Capodanno insieme al nuovo compagno Elio Lorenzoni e alla figlia Luna Marì. Sembra che quest’ultima non potrà veder il padre in questi giorni così speciali.

Belen e il Natale con Elio e la figlia Luna Marì: perché Antonino Spinalbese è arrabbiato

Come riporta Dilinger News, Belen Rodriguez avrebbe deciso che la figlia Luna Marì, che la prossima estate compirà tre anni, dovrà trascorrere le festività natalizie solo ed esclusivamente con lei e i suoi parenti. “Prima all’Albereta, e poi in Argentina, dove passerà il Capodanno insieme alla sua nuova famiglia, composta dal nuovo compagno Elio. Portarlo in Argentina, cosa che ha fatto con pochissimi uomini, è segno di legame profondo”, ha spifferato il portale.

“Al povero Antonino è stata data una sola possibilità: prendersi un albergo o una casa ad Alberata e passare lì da solo con lei il 25 dicembre. Cosa ovviamente impossibile. E così si dovrà accontentare di guardare le immagini della sua bambina attraverso le storie Instagram di un cellulare”, ha aggiunto. Al momento l’indiscrezione non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati ma le tensioni tra Belen e Antonino non sono di certo una novità.

La Rodriguez e Spinalbese, che hanno avuto una travolgente storia d’amore finita pochi mesi dopo la nascita di Luna Marì, non sono riusciti a ricucire un buon legame in seguito alla rottura. Rottura arrivata a causa di alcune differenze inconciliabili e di cui la showgirl e l’imprenditore digitale non amano parlare molto. Basti pensare che nella discussa intervista a Domenica In Belen ha preferito non nominare Spinalbese, tra l’altro più giovane di lei di ben 11 anni, mentre ha spifferato tutti i tradimenti dell’ex marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e il grande amore con Elio Lorenzoni, il suo futuro marito

Dopo il periodo di depressione, che ha travolto la sua vita privata e professionale, Belen Rodriguez è ripartita da Elio Lorenzoni, un amico di vecchia data che è riuscito a fare breccia nel cuore della 38enne la scorsa estate. L’ex volto Mediaset ha sofferto molto per l’ennesima separazione da Stefano De Martino e Lorenzoni, di professione imprenditore, è stato uno dei pochi ad aiutarla e a riportare luce e speranza nella vita della conduttrice sudamericana.

Una liaison cresciuta giorno dopo giorno tanto che è arrivata già la proposta di matrimonio durante una vacanza alle Maldive. Belen ha assicurato all’amica Mara Venier che appena il divorzio da Stefano De Martino, più volte rinviato a causa dei continui tira e molla degli ultimi dieci anni, sarà effettivo convolerà a nozze con Elio Lorenzoni.

Secondo qualcuno la Rodriguez potrebbe sposarsi addirittura prima di Cecilia Rodriguez, da sei anni felice accanto a Ignazio Moser. I due ex gieffini dovevano giurarsi amore eterno già quest’anno ma il lieto evento è stato rimandato per motivi logistici.