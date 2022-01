Belen e Antonino, favola d’amore al capolinea. Ma lui non si è arreso

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

Ormai è chiaro a tutti che la storia d’amore tra Belen e Antonino Spinalbese sia al capolinea: sebbene non ci sia mai stata né una conferma né una smentita da parte dei diretti interessati, la coppia sta attraversando un momento decisamente complicato.

Non si conoscono i motivi della loro separazione e i due sembrano essere sempre più lontani, ma, stando alle ultime indiscrezioni su di loro, qualcosa potrebbe presto cambiare.

Belen Rodriguez, Antonino non si arrende

Belen Rodriguez non riesce proprio a raggiungere quella felicità a cui tanto aspira: l’amore di Spinalbese sembrava finalmente aver portato una ventata d’aria fresca nella vita della bella argentina, che non desiderava altro che una relazione che le regalasse un po’ di serenità.

Invece, a sei mesi dalla nascita della piccola Luna Marì, la showgirl si è ritrovata ancora col cuore spezzato, e così, durante le vacanze natalizie, ha deciso di partire e ritagliarsi del tempo per sé stessa, per cercare di metabolizzare la fine di quella storia d’amore che negli ultimi mesi ha tormentato il suo animo.

Se però per Belen il legame con Antonino sembrerebbe ormai un capitolo chiuso, lo stesso non può dirsi per lui, ancora innamoratissimo della madre di sua figlia. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, pare infatti che Spinalbese non abbia affatto dimenticato la Rodriguez e che non si sia affatto rassegato alla rottura.

L’(ex) compagno avrebbe tutte le intenzioni di riconquistarla: stando alle indiscrezioni pubblicate dal magazine, Antonino manderebbe ogni giorno dei messaggi alla Rodriguez, cercando di recuperare ciò che di buono è rimasto tra i due.

Spinalbese starebbe tentando il tutto per tutto per abbattere quel muro innalzato dalla Rodriguez: sembra infatti che sia stata Belen a chiudere la relazione, anche se non si conoscono i motivi di questa decisione. C’è chi ha parlato di un tradimento da parte di Antonino, ma la notizia non avrebbe mai trovato un riscontro (almeno fino a oggi). Del resto agli inizi di dicembre, Belen era stata immortalata dal settimanale Chi in compagnia di Antonino, mano nella mano. Alla domanda “Allora Belen, siete tornati insieme?’”, la showgirl aveva replicato: “Noi due non ci siamo mai lasciati”.

Belen sempre più vicina a Stefano De Martino

Se da un lato Belen sta cercando di riprendersi dalle delusioni della sua ultima relazione, dall’altro pare che ci sia un altro legame che starebbe ricucendo le sue ferite. La Rodriguez infatti, in quest’ultimo periodo, si sta riavvicinando al suo ex Stefano De Martino, il padre di Santiago, con il quale i rapporti sono stati tutt’altro che distesi.

Dopo aver trascorso il Natale – soprattutto per contribuire alla serenità del figlio – insieme alla sua famiglia allargata e a De Martino, Belen è partita per l’Uruguay con l’amica di sempre Patrizia Griffini per distrarsi dalla solita routine e lasciarsi alle spalle le sue pene d’amore.

Al ritorno dal suo viaggio ad attenderla in aeroporto c’era proprio Stefano, come documentato dal sito di gossip Whopsee, che ha pubblicato delle foto di loro due insieme, complici e sorridenti. Del resto la showgirl e il conduttore ultimamente hanno deciso di fare un passo l’uno verso l’altra, lasciando fuori dal loro rapporto astio e rancori, soprattutto per il bene di Santiago. Saranno i primi segni di un ritorno di fiamma?