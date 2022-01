La bomba di inizio anno: Belen e Stefano beccati di nuovo insieme

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

Potrebbe davvero essere la notizia bomba di inizio 2022: Belen Rodriguez, fresca di ennesima delusione amorosa con il papà della sua secondogenita Luna Marie, Antonino Spinalbese, e Stefano De Martino, padre di Santiago e grande amore tira e molla della showgirl argentina, sarebbero di nuovo molto vicini.

Belen e Stefano: le foto insieme in aeroporto

A lanciare lo scoop, il sito di gossip Whopsee che pubblica delle foto di loro due insieme all’aeroporto, complici e sorridenti. Belen è appena rientrata da una mini vacanza in Uruguay con la fedele amica Patrizia Griffini, per distrarsi un po’ e (dicono i ben informati) leccarsi le ferite. E Stefano, che ha trascorso i primi giorni dell’anno con Santiago, potrebbe semplicemente essere andato a prendere la sua ex, con un gesto di cavalleria e generosità. Oppure, come sognano i fan della coppia, potrebbe trattarsi dell’ennesimo e tanto sperato ritorno di fiamma. Magari definitivo. Perché come cantava Antonello Venditti: “I grandi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…”

Belen, i tanti flirt post Spinalbese

Dopo la rottura con Antonino Spinalbese, ormai data per certa nonostante i diretti interessati non abbiano mai commentato nulla, a Belen sono stati attribuiti n flirt, nella ricerca compulsiva di qualcuno da metterle accanto, senza considerare che la bella showgirl potesse o volesse godersi la sua singletudine ritrovata. Prima le voci dell’incontro con l’ex storico Marco Borriello, cui avrebbe presentato la figlia Luna, poi quelle più insistenti di un possibile flirt con un altro ex giocatore, Ezequiel Lavezzi, che già nel 2019 era stato accostato alla Rodriguez. Salvo la smentita dello stesso, infuriato contro i siti che avevano fatto il suo nome: “Non mi rompete i cogl***, io sono felicemente fidanzato”, ha sbottato sui social Lavezzi.