Discreta, presente e molto attenta al benessere dei suoi figli: Veronica Cozzani è la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Nata il 5 marzo 1963, ha seguito i figli in Italia ma è originaria di Buenos Aires, benché la sua famiglia fosse di La Spezia ed emigrata in Argentina per cercare fortuna. Grazie al suo buon carattere, poi, si è fatta amare da tutti, anche dai partner dei suoi ragazzi che ha sempre accolto in famiglia con grande entusiasmo. Ma sapete davvero tutto su di lei? Conosciamola insieme.

Chi è Veronica Cozzani

La mamma di Belen – alla quale è molto somigliante – e Cecilia Rodriguez nasce in Argentina nel 1963 da una famiglia originaria di La Spezia che, come accadeva a moltissime, era partita per il Sud America in cerca di fortuna. Lontana dalla sua Terra da moltissimi anni, Veronica Cozzani non l’ha mai dimenticata davvero e torna a casa ogni volta che ne ha occasione. Laggiù, la famiglia possiede una grande casa nella quale si ritrovano tutti almeno una volta all’anno. I suoi tre figli sono nati tutti in Argentina e lì hanno vissuto la loro infanzia.

Da giovanissima sognava di diventare una modella, ma la vita l’ha portata in un’altra direzione. Per anni ha infatti svolto la professione di insegnante di sostegno, dando così seguito alla sua passione per i bambini. L’amore che nutre per i più piccoli si esprime anche nel rapporto con i due nipoti, Santiago e Luna Marì, con i quali trascorre moltissimo del suo tempo. A dimostrarlo ci sono i numerosi video che posta sul suo profilo Instagram, su cui è molto attiva. Non è comunque escluso che possa ancora diventare nonna, dato che Cecilia sposa Ignazio Moser il 30 giugno e Jeremias è felicemente fidanzato da diversi anni.

La vita privata

Veronica Cozzani è mamma di tre figli. Belen, la maggiore, la conosciamo benissimo. La showgirl inizia la sua carriera come modella e si evolve rapidamente con gli anni fino ad arrivare alla conduzione. La sorella Cecilia, oggi influencer, l’ha seguita passo dopo passo e per lei si è trasferita in Italia. Nel suo passato ci sono anche diverse partecipazioni a reality, tra cui L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello, dove ha conosciuto Ignazio Moser.

Jeremias è il minore dei suoi figli ed è un influencer. Anche lui, come le sue sorelle, ha partecipato a L’Isola dei Famosi ed è fidanzato con una bellissima ragazza: Debora Togni. Appena arrivato in Italia dall’Argentina, è finito sotto l’ala protettrice di Fabrizio Corona che l’ha trattato come un fratello e l’ha addirittura spinto a perdere peso.

L’amore della sua vita è invece Gustavo Rodriguez, con il quale è sposata da moltissimi anni. I due sono molto uniti e di lui si hanno poche informazioni, se non che ha origini italiane come sua moglie. Pare inoltre che abbiano vissuto un periodo di profonda crisi che hanno superato senza mai separarsi. Entrambi sono i punti di riferimento dei loro figli e sono molto legati ai nipoti. Santiago, nato dal matrimonio tra Belen e Stefano De Martino, sta crescendo rapidamente ed è un ottimo fratello maggiore per Luna Marì, che la showgirl argentina ha avuto nel 2021 dall’hairstylist Antonino Spinalbese.