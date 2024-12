Fonte: IPA Gustavo Rodriguez

Una colonna di fumo altissima, poi i soccorsi e la corsa in ospedale a Gallarate per scongiurare il peggio dopo l’incendio divampato in un capannone che Gustavo Rodriguez condivideva con altre attività produttive. Il padre di Belen, Cecilia e Jeremias si trova ora ricoverato i prognosi riservata al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale di Niguarda di Milano ma non è in pericolo di vita, poiché la profondità delle lesioni non ha fortunatamente intaccato gli organi vitali. Ora a parlare è la minore delle sue figlie, Cecilia, tornata su Instagram con una bellissima immagine del suo matrimonio con Ignazio Moser in cui scrive: “Forza, papà”.

Come sta Gustavo Rodriguez dopo l’incidente

Il papà di Belen Rodriguez non è in pericolo di vita ma rimane ricoverato in prognosi riservata e in condizioni stabili. Dalle ultime notizie emerse, sembra che le ustioni abbiano interessato almeno il 10% della cute, arrivando purtroppo fino alle braccia e al volto. L’incendio è divampato il 5 dicembre all’interno dei locali di un capannone a Gallarate, che l’uomo utilizzava come deposito e per altre attività. Ed è inoltre qui che trascorreva la maggior parte del suo tempo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio del Commissariato di Gallarate che ha raggiunto il luogo dell’incendio per capire cosa sia successo. Non è ancora chiaro quale possa essere stato l’innesco, ma tutto fa presupporre che si tratti di un evento accidentale. I primi testimoni hanno raccontato di aver visto Gustavo correre fuori dalla struttura con le braccia e il volto ricoperti dalle fiamme.

Le parole di Cecilia Rodriguez per Gustavo

Non sono ore facili per i Rodriguez, che si sono stretti intorno a Gustavo in questo momento di grande difficoltà. La prima a tornare sui social è stata sua figlia Cecilia, che ha postato una foto del suo matrimonio con Ignazio Moser in cui l’ha esortato a farsi forza. Non ci si poteva aspettare niente di diverso: sono da sempre molto uniti e la famiglia è un valore primario per tutti loro.

Per il momento, Belen ha invece preferito mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda e vivere queste ore supportando le persone che le stanno più a cuore. Lei, poi, con Gustavo ha un rapporto davvero speciale. Insieme condividono la grande passione per la musica e li abbiamo perfino visti cantare insieme sul palco del Festival di Sanremo, quando la showgirl argentina era una della conduttrici. Si sono poi ripetuti sul palco del Maurizio Costanzo Show, dove avevano partecipato insieme qualche anno dopo.

L’uomo è un grande punto di riferimento per i suoi figli ma anche per gli adorati nipotini, Santiago e Luna Marì, con i quali trascorre moltissimo del suo tempo. Con Jeremias aveva invece condiviso l’esperienza a L’Isola dei Famosi, in cui avevano partecipato in coppia. Una bella abitudine, per i Rodriguez, che a turno sono sbarcati tutti in Honduras. Tutti tranne Veronica Cozzani, sua moglie, che è la vera colonna su cui si appoggia l’intera famiglia. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire quale potrebbe essere il decorso delle lesioni riportate da Gustavo Rodriguez in seguito all’incidente.