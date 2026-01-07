Belen Rodriguez, i genitori festeggiano 42 anni di nozze: le foto inedite e la dedica

È festa in casa Rodriguez: Veronica Cozzani e Gustavo, genitori di Belen, festeggiano 42 anni di matrimonio condividendo alcune foto inedite del loro "Sì"

IPA I genitori di Belen, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, festeggiano l'anniversario di nozze

Un anniversario che profuma di amore e famiglia. Due parole care ai genitori di Belen Rodriguez, che il 7 gennaio 2026 festeggiano 42 anni di matrimonio, un traguardo importante celebrato pubblicamente da Veronica Cozzani, madre della conduttrice argentina, attraverso un post Instagram con una dedica per il marito e alcune foto inedite tratte dal loro album dei ricordi.

La dedica di Veronica Cozzani per i 42 anni di matrimonio

Il carosello condiviso su Instagram raccoglie alcune foto inedite, che raccontano una storia lunga più di quattro decenni. Dapprima si vedono Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez giovanissimi nel giorno delle nozze, poi con i figli piccoli – Belen, Cecilia e Jeremias -, fino ad arrivare a due teneri selfie recenti, che testimoniano un legame rimasto intatto nel tempo.

Un’eccezione per la madre della conduttrice argentina che, in genere, ama dedicare i post social agli amati nipotini. Stavolta a prendere la scena è l’amore per il marito Gustavo, celebrato con parole semplici ma profonde: “42° anniversario! Avevo 20 anni e Gus 23! Semplicemente grazie per la famiglia che sta crescendo!”.

Un matrimonio felice ma soprattutto una vita intera, fatta di crescita condivisa, affetto e valori solidi. E una famiglia che si è allargata nel tempo, dapprima con il piccolo Santiago, nato dall’amore tra Belen e Stefano De Martino, poi con la nascita di Luna Marì, nata dall’amore tra la conduttrice e Antonino Spinalbese. E, infine, l’ultima nipotina Clara Isabel, primogenita di Cecilia e Ignazio Moser.

In più occasioni Belen Rodriguez ha raccontato quanto i suoi genitori rappresentino per lei un punto di riferimento imprescindibile. Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono sempre stati per i tre figli degli esempi di forza ma anche di amore come coppia, valori che hanno trasmesso anche a loro. Oggi, inoltre, il loro ruolo di nonni occupa gran parte della quotidianità. Sono frequenti i post Instagram in cui la Cozzani condivide momenti con i nipotini tra foto, dediche e momenti che restano impressi nei ricordi.

Le foto inedite e l’affetto dei fan sui social

Il carosello ha raccolto in poche ore numerosi messaggi di auguri. Fan e follower hanno celebrato la coppia per la sua discrezione, per il supporto costante dimostrato ai figli ma anche per l’impegno nel tenere sempre unita la famiglia, anche nei momenti più delicati.

Basti pensare all’inizio del 2025, quando Gustavo Rodriguez era rimasto vittima di un brutto incidente a Varese, riportando gravi ustioni e un’intossicazzione a causa di un incendio. O ancora al “caso” montato negli scorsi mesi, quando si era parlato di una distanza tra Belen e Cecilia a causa di un litigio, poi superato. Come si vede proprio dai social, le due sorelle hanno trascorso il Natale insieme, ritrovando la serenità di un tempo per la gioia dei loro genitori.

Per un momento non c’è spazio per il gossip, almeno in questa felice occasione. Gossip che spesso e volentieri mette benzina sul fuoco laddove si creano dissapori e momenti “no”, del tutto normali in qualunque contesto familiare.

