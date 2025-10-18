Cecilia Rodriguez torna a casa dopo il parto e abbraccia Luna Marì. Ma Belen non c’è

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Cecilia Rodriguez torna a casa dopo il parto e ad attenderla c’è la nipotina Luna Marì insieme a mamma Veronica Cozzani. Assente invece la sorella Belen Rodriguez, un dettaglio che lascia intendere che fra le due ci siano ancora tensioni e questioni irrisolte.

Cecilia Rodriguez a casa dopo il parto: la festa per Clara Isabel

Dopo un parto che – come raccontato da Ignazio Moser – è stato piuttosto impegnativo, Cecilia Rodriguez è finalmente tornata a casa dai suoi cari. La modella e showgirl è stata accolta da una piccola festicciola per celebrare l’arrivo di Clara Isabel, la prima figlia avuta dal marito Ignazio. A documentare il momento è stato proprio lo sportivo che su Instagram ha postato alcune Stories in cui vediamo palloncini colorati e la cameretta della piccola allestita per il suo arrivo.

Ad attendere Cecilia mamma Veronica Cozzani che ha portato con sè Luna Marì, la secondogenita di Belen Rodriguez avuta da Antonino Spinalbese. Nelle immagini la piccola accoglie la cuginetta, felice, insieme a lei anche Nino, il cagnolino della coppia. “Nino in versione Security, Luna in versione sorella maggiore, benvenuta a casa Clarita”, ha commentato Ignazio Moser, emozionato per l’inizio di questo nuovo capitolo della sua vita.

Nonostante il momento felice in tanti hanno notato un’assenza importante, quella di Belen. La showgirl argentina infatti non era presente all’arrivo di Clara Isabel a casa, anche se era presente sua figlia. A insospettire ancora di più la scelta della showgirl argentina di non commentare quanto accaduto o pubblicare foto. Cosa è accaduto? Secondo molti l’assenza di Belen sarebbe l’indizio di nuove ruggini – forse mai risolte – fra le sorelle.

Cecilia e Ignazio infatti non avrebbero gradito la scelta della Rodriguez di annunciare la nascita di Clara Isabel prima dei genitori, bruciandoli sul tempo e togliendo loro la possibilità di fare l’annuncio. Dopo l’arrivo della piccola dunque ci sarebbe stata una discussione piuttosto accesa fra Belen e Ignazio Moser che avrebbe portato a galla, ancora una volta, i problemi fra i due. Proprio per questo Belen avrebbe scelto di restare in silenzio e soprattutto in disparte rispetto alle vicende della coppia.

Belen Rodriguez e Cecilia, tensioni in famiglia

Nè Cecilia, nè tantomeno Belen in passato avevano fatto mistero riguardo l’esistenza di tensioni nella famiglia Rodriguez. Cecilia aveva parlato a Verissimo di differenze caratteriali con la sorella, mentre Belen aveva minimizzato, affermando che le due avevano litigato spesso, anche in passato, ma che tornavano sempre a fare pace. Ora però la crepa fra le sorelle sarebbe diventata piuttosto profonda e difficile da colmare.

Prima della nascita di Clara Isabel sembrava che fra loro fosse tornato il sereno, sino all’annuncio di Belen che avrebbe indispettito Ignazio Moser. “Belen sarebbe stata richiamata subito a cancellare la storia, ma i dissapori ormai erano al culmine”, ha spiegato Amedeo Venza, esperto di gossip, secondo cui il gesto della Rodriguez avrebbe riacceso le discussioni in famiglia.

Proprio per questo la Rodriguez avrebbe scelto di fare un passo indietro, almeno per ora, nella speranza di riappacificarsi con la sorella: “Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre”, aveva detto.