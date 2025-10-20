Belen con in braccio la figlia di Cecilia Rodriguez: “Perché è stato strano”

La soubrette argentina ha conosciuto la piccola Clara Isabel e ha raccontato ai follower cosa è successo durante l'incontro con la neonata

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

È tornato il sereno nella famiglia Rodriguez. Dopo le presunte tensioni dei mesi scorsi, le sorelle Belen e Cecilia sono tornate a farsi vedere insieme. La soubrette non ha esitato a condividere la prima foto con la piccola Clara Isabel, la nipotina tanto attesa e desiderata. L’ex moglie di Stefano De Martino non ha nascosto le sue emozioni per questo incontro e ha voluto condividerle con i follower, che seguono ogni passo della sua vita.

Belen zia, il commento dopo la foto con la nipote Clara Isabel

La foto di Belen Rodriguez che tiene in braccio la piccola Clara Isabel è diventata prontamente virale. In molti attendevano questo incontro, il primo tra zia e nipote. “Sei nata mamma dentro, sarai una zia molto presente con Clara Isabel”, ha scritto una follower alla 41enne. Un commento che non ha lasciato indifferente Belù, che ha voluto rispondere rendendo così pubblico il suo stato d’animo.

“Quando l’ho vista si è fermato il tempo, – ha raccontato Belen – non credo di essere la mamma migliore ma ci provo ogni giorno a fare meglio. Ma con Clarita è stato strano! Non come i miei figli, ma sangue del mio sangue, meno responsabilità ma un legame altrettanto forte”.

Il legame tra una zia e una nipote è sempre fatto di complicità e sorrisi e la Rodriguez sembra pronta ad assolvere questo compito. Sembra decisa ad esserci per sempre per Clarita, così come ormai è stata ribattezzata la bambina, frutto del grande amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

“Innamorata follemente”, ha scritto Belen sui social, più che mai contenta di questo nuovo arrivo in famiglia. Per i Rodriguez si tratta della terza nipotina dopo Santiago e Luna Marì.

Belen e Cecilia, il primo miracolo della piccola Clara Isabel

Per mesi e mesi si è vociferato di un presunto litigio tra Belen e Ignazio Moser, che avrebbe portato la showgirl argentina ad allontanarsi dalla sorella minore proprio durante un periodo delicato come la gravidanza.

Una gravidanza, tra l’altro, a lungo desiderata da Cecilia che, alla fine, dopo cinque anni di tentativi, ha deciso di ricorrere alla fecondazione assistita.

Le voci di maretta sono diventate sempre più insistenti dopo che Belen ha condiviso (e poi rimosso) una story Instagram per annunciare la nascita della nipotina: gesto che, secondo qualcuno, avrebbe fatto infuriare Moser, al punto da rompere ogni rapporto.

Ma, complice l’arrivo della dolcissima Clara Isabel, o forse la volontà di mettere da parte gli screzi per amore della famiglia, ora la ritrovata armonia è ufficiale. Mamma Veronica Cozzani ha condiviso una foto che sancisce la ritrovata serenità tra Belen Rodriguez, Cecilia e Ignazio Moser, che ritrae tutti e tre seduti a tavola, sorridenti e felici, dopo mesi di silenzi e distanza.

Uno scatto che nessuno si aspettava di vedere, soprattutto dopo voci e pettegolezzi sempre più insistenti sulla presunta frattura.

Per molti la piccola Clara Isabel ha già compiuto il suo primo miracolo, ovvero riportare la pace tra i Rodriguez, che sono sempre stati molto uniti e complici.