Belen Rodriguez e Ignazio Moser, “dissapori al culmine” dopo la nascita di Clara Isabel

Sarebbero tesissimi i rapporti tra la showgirl e il cognato, dopo la nascita della piccola Clara Isabel: cosa è successo

Nervi tesi in casa Rodriguez: nemmeno la nascita della piccola Clara Isabel, la figlia di Cecilia e Ignazio Moser, avrebbe messo la parola fine ai contrasti con Belen. Anzi, proprio il “passo falso” della showgirl, che ha annunciato prima dei neo genitori la nascita della bambina, avrebbe provocato nuove discussioni in famiglia, soprattutto con il cognato.

Belen e Ignazio Moser, cosa è successo dopo la nascita di Clara Isabel

Si dice che i loro rapporti non fossero esattamente idilliaci e dopo la nascita di Clara Isabel le cose sarebbero precipitate. Tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser non scorrerebbe buon sangue secondo i più informati, situazione che sarebbe peggiorata dopo il passo falso della showgirl argentina. Nella mattina del 15 ottobre infatti ha pubblicato una storia su Instagram in cui annunciava l’arrivo della nipotina: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!”, ha scritto sul suo profilo.

Peccato però che in un eccesso di entusiasmo Belen abbia battuto tutti sul tempo, compresi i neo genitori, che pare non abbiano gradito il gesto. La showgirl aveva cancellato dopo pochi minuti la storia, facendo sparire l’annuncio, ma i più attenti avevano intercettato la notizia, che ormai aveva fatto il giro del web.

Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il gesto della conduttrice avrebbe scatenato una nuova lite in famiglia: “Ignazio ha ca**iato Belen”, ha fatto sapere su Instagram. “Lo avrebbe mandato su tutte le furie la storia che ha postato Belen per annunciare la nascita della figlia! Infatti è stata subito richiamata a cancellare la storia, ma i dissapori ormai erano al culmine“, ha aggiunto l’influencer.

Da quando ha cancellato la storia Belen è entrata in silenzio stampa: non ha più scritto né postato nulla sulla nascita della nipotina, lasciando ancora più dubbi nei follower.

I motivi del litigio tra Belen e Cecilia Rodriguez

Le tensioni tra le due sorelle sembravano pian piano essersi appianate, ma la gaffe di Belen avrebbe portato nuovo scompiglio in famiglia e nei già delicati rapporti con Cecilia. Le due erano sempre apparse inseparabili, ma negli ultimi mesi si sono allontanate e potrebbero essere diverse le cause.

C’è chi ha parlato di una grave mancanza di supporto e vicinanza emotiva da parte di Belen durante la dolce attesa della sorella minore, in un momento così importante per la sua vita; c’è chi invece sostiene che la gestione del brand delle sorelle Rodriguez, Me Fui, sia diventata complicata a causa di decisioni non condivise, portando Cecilia a sentirsi in qualche modo “messa da parte”, inasprendo i rapporti tra le sorelle.

Ma in molti sostengono che Belen abbia tentato di mettere in guardia Cecilia da presunti tradimenti di Ignazio, agendo con l’intento di proteggerla. Questo gesto, però, sarebbe stato percepito dalla sorella come un attacco e un’intromissione nella sua vita di coppia, scatenando una lite molto accesa.

Sia l’influencer che la showgirl hanno provato più volte a smentire le voci dei litigi tra loro, come aveva fatto Chechu nel salotto di Verissimo poco tempo fa, parlando di frizioni passeggere.

“Niente di grave, siamo due sorelle e ci assomigliamo tanto fisicamente ma siamo molto diverse di carattere. Qualche litigata ogni tanto ci scappa ma siamo una famiglia molto unita, non morbosa come pensa l’Italia. Ognuno ha la sua vita, la sua famiglia e ci sono momenti che stiamo più insieme e momenti in cui non lo siamo”, aveva raccontato a Silvia Toffanin.