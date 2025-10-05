Cecilia Rodriguez, il gesto che segna la pace con Belen (a pochi giorni dal parto)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Sembra essere tornata davvero la pace in casa Rodriguez: le due sorelle Belen e Cecilia, dopo un’estate di gelo social – e i tanti gossip che le volevano lontanissime e coinvolte in una lite senza precedenti – sono tornate a sostenersi. A dimostrazione di ciò una storia dell’influencer che ha sostenuto a distanza la sorella maggiore nella sua ultima avventura televisiva.

Cecilia Rodriguez, il gesto su Instagram per sostenere Belen

Un gesto che vale più di mille parole. Pace fatta (davvero) tra Belen Rodriguez e Cecilia, dopo un’estate di voci e pettegolezzi che le volevano lontane più che mai. Si è parlato tante volte di una lite tra le due sorelle per i motivi più disparati, e anche se entrambe hanno provato a smentire più volte il loro allontanamento, è indubbio che sui social l’una è sparita dal profilo dell’altra.

Un gelo che però piano piano sta sparendo e che sta lasciando spazio, a pochi giorni dal parto di Cechu, a una ritrovata vicinanza. Proprio l’influencer ha voluto lanciare un messaggio chiaro, quello di un sostegno incondizionato alla sorella maggiore nella sua ultima apparizione televisiva. Belen è infatti stata ballerina per una notte a Ballando con le stelle, mostrando tutto il suo talento (anche) nella danza, con un magnetismo e una sensualità che hanno lasciato a bocca aperta.

L’esibizione della showgirl è stata mostrata dalla sorella su Instagram, che tra le storie ne ha pubblicato uno spezzone mentre la guardava dal divano di casa sua. Un gesto che non è passato inosservato né ai fan né ai curiosi, e che sembra gridare al mondo che tra le due ormai – qualsiasi cosa sia accaduta – è acqua passata.

Proprio Cecilia, durante un’intervista a Verissimo, aveva raccontato che con Belen non stava attraversando nessun momento di crisi, ma solo qualche frizione passeggera: “Niente di grave, siamo due sorelle e ci assomigliamo tanto fisicamente ma siamo molto diverse di carattere. Qualche litigata ogni tanto ci scappa ma siamo una famiglia molto unita, non morbosa come pensa l’Italia. Ognuno ha la sua vita, la sua famiglia e ci sono momenti che stiamo più insieme e momenti in cui non lo siamo”.

Cecilia Rodriguez sempre più vicina al parto: presto arriverà Clara Isabel

Il parto è previsto per metà ottobre e Cecilia Rodriguez non potrebbe essere più raggiante: nonostante il pancione si faccia sempre più grande, l’influencer continua a sfoggiarlo con disinvoltura, indossando abiti aderenti che lo mettono in mostra. Diverse volte la sorella di Belen ha parlato apertamente dei cambiamenti che sta vivendo il suo fisico, e che sta accettando con serenità.

L’influencer ha infatti preso 17 chili durante la sua gravidanza, ma non sembra farsene un cruccio: “Se si devono perdere, si perderanno. A mio marito piaccio anche così”. Anche di recente Cecilia aveva ribadito il concetto: “Devo dire che la genetica è stata sempre dalla mia parte, mi ha sempre accompagnato e quindi speriamo mi accompagni dopo la gravidanza. Comunque c’ho 35 anni, non sono una bimba e quindi però va bene. Io sono felice perché è stata una bellissima gravidanza, la piccola sta benissimo, cresce bene”.