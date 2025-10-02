Cecilia Rodriguez, a pochi giorni dal parto scherza sul peso: “Ho preso 17 kg”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Cecilia Rodriguez sta vivendo i mesi più dolci della sua vita e lo racconta ai fan con quella sincerità che da sempre la rende una delle influencer più amate. Reduce dalla Milano Fashion Week, dove non manca mai, e dopo aver partecipato al defilé di Cavalli, ha raccontato alcuni dettagli sulla sua dolce attesa e su come sta vivendo questo momento speciale. Arrivata ormai al nono mese di gravidanza, ed avvicinandosi sempre di più il momento del parto, Cecilia non ha avuto remore nel confessare con un sorriso e in maniera molto serena di aver preso ben 17 kg. “Mi chiamo lievito madre” ha aggiunto con la consueta ironia che la contraddistingue, sfatando così uno dei tabù più temuti dalle donne nella società contemporanea: l’aumento di peso in gravidanza.

Manca davvero poco all’arrivo della piccola Clara Isabel, la bimba di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che dovrebbe nascere tra circa tre settimane. In un momento di grande gioia, Cecilia sembra godere a pieno del periodo felice che sta vivendo, senza perdere la sua dose di ironia e senza patemi d’animo per l’aumento di peso fisiologico subito durante i mesi di gravidanza.

“Se si devono perdere, si perderanno. A mio marito piaccio anche così” ha detto la modella commentando la rivelazione sul suo aumento di peso di ben 17 kg, con grande semplicità e naturalezza. Una notizia che avrebbe potuto mandare in ansia qualsiasi futura mamma, specie se famosa e dunque sempre al centro dell’attenzione mediatica ed esposta continuamente ai commenti dei fan.

Non è raro infatti che le celebrità siano finite sotto la lente d’ingrandimento della rete, bersagliate da commenti poco lunsinghieri sul loro aumento di peso in gravidanza o dopo il parto: è successo a Blake Lively, dimagrita poi di 27 kg dopo il parto, a Jessica Simpson, Amy Adams e a molte altre.

“Devo dire che la genetica è stata sempre dalla mia parte, mi ha sempre accompagnato e quindi speriamo mi accompagni dopo la gravidanza. Comunque c’ho 35 anni, non sono una bimba e quindi però va bene. Io sono felice perché è stata una bellissima gravidanza, la piccola sta benissimo, cresce bene” ha dichiarato felice Cecilia ai microfoni della TikToker Alessia Grambone a margine della sfilata Cavalli.

E per capire quanto stia vivendo bene tutto questo Cecilia Rodriguez, basta guardarla: raggiante, luminosa, con quella luce speciale che solo le future mamme sembrano emanare.

Accanto a lei ormai da anni c’è Ignazio Moser, l’uomo che l’ha conquistata al Grande Fratello Vip e che oggi è compagno di vita e futuro papà: il loro amore è al centro di questo capitolo magico, lui l’adora e la sostiene, lei si lascia coccolare e non perde occasione per mostrare quanto sia orgogliosa della loro famiglia che sta per crescere. E poi c’è il nome scelto per la bambina, quel Clara Isabel che è un meraviglioso tributo d’amore alla nonna materna e che custodisce radici e ricordi preziosi.

Alessia Grambone, dopo aver partecipato alla sfilata di Roberto Cavalli alla Milano Fashion Week, ha raccontato Cecilia Rodriguez ai microfoni della TikToker di moda: "Ho mangiato tanto, adesso mi sono un po' pentita. Diciamo che sono fortunata. Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi. Però sono chili di felicità, di goduria. Perché io alla fine mi sono veramente goduta di avere questo appetito perché non sono una con molto appetito, mangio tutto ma mangio poco e invece in gravidanza ho avuto questo appetito che si è aperto e io l'ho accolto"

Qui si è presentata più raggiante che mai, con un abito griffato del brand che la fasciava alla perfezione. Cecilia racconta così con gioia la gravidanza anche nei dettagli più intimi: dice di sentirsi bene, di non avere sbalzi d’umore e di vivere ogni giornata con una serenità nuova.

Ma la vera forza di Cecilia è la sua capacità di essere sempre schietta: parla con disarmante semplicità dei chili presi, dell’appetito aumentato e della gioia di assecondare il proprio corpo. In un mondo social che spesso impone perfezione e filtri, lei lancia un messaggio chiaro: la gravidanza è un momento da vivere senza ansie, il corpo che cambia è bellissimo, e la vera eleganza è sentirsi bene nella propria pelle.

Adesso non resta che attendere il momento in cui lei e Ignazio stringeranno finalmente tra le braccia la piccola Clara Isabel. E c’è da scommettere che quel momento, oltre a riempire i loro cuori, farà sognare anche i follower che stanno vivendo questa gravidanza passo dopo passo insieme a lei.