Cecilia Rodriguez e i chili presi in gravidanza: “Più difficile di quanto pensassi”

Chi è mamma lo sa bene: la gravidanza è un viaggio meraviglioso ma allo stesso tempo complesso. E ora a viverlo in prima persona è Cecilia Rodriguez, finalmente incinta dopo anni e anni di tentativi falliti con il marito Ignazio Moser. Una grande emozione per la sorella di Belen ma allo stesso tempo una sfida continua, dove non mancano difficoltà quotidiane e prove fisiche ed emotive non sempre semplici.

Cecilia Rodriguez e i chili presi in gravidanza

Durante una sessione di trucco condivisa sui social, Cecilia Rodriguez ha confessato di aver sottovalutato le difficoltà legate alla gravidanza. Ha ammesso di aver sempre considerato esagerate le lamentele di altre donne in dolce attesa, ma ora comprende meglio le loro esperienze.

“Pensavo che fosse più semplice, dicevo alle donne che erano esagerate”, ha detto la modella e influencer argentina per poi rivelare di dover fare i conti con delle nausee persistenti fin dai primi mesi: “Le nausee mi hanno accompagnato durante tutto il percorso, ora si sono alleggerite ma non mi abbandonano”.

La sorella di Belen ha inoltre apertamente parlato dei cambiamenti fisici che sta vivendo. Ha raccontato di aver preso tre chili al mese e di non esserne particolarmente fiera.

“Non che io non abbia affrontato il mio cambiamento del corpo, ma devo dire che è un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c’è”, ha spiegato. Facendo due conti, è probabile che Cechu sia ingrassata fino ad oggi più di dieci chili.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha inoltre ribadito come la dolce attesa, sebbene sembri lunga, passi velocemente, lasciando poco tempo per abituarsi ai cambiamenti corporei.

Ma nonostante tutte le evidenti difficoltà, Cecilia ha espresso grande gioia nel sentire i primi movimenti della sua bambina. “Da due settimane si muove, la sentiamo e la sensazione è stranissima e bellissima”, ha confidato. Ha descritto questa esperienza come un segno rassicurante del benessere della piccola, aggiungendo che, sebbene strana, è una sensazione meravigliosa.

Il parto di Cecilia è previsto per ottobre. Già scelto il nome della bambina: si chiamerà Clara Isabel, come la nonna della Rodriguez.

Una gravidanza tanto attesa

Per Cecilia Rodriguez la gravidanza è arrivata dopo numerosi tentativi e un percorso che l’ha portata a diventare mamma, affrontato insieme al marito Ignazio Moser. La coppia aveva spesso parlato in passato della difficoltà di avere un figlio e della sofferenza che derivava da questa mancanza. Per questo l’annuncio della gravidanza della sorella di Belen Rodriguez è stato ancora più emozionante.

“Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere”, aveva annunciato sui social.

“Come potete vedere, qui cresciamo sempre di più – aveva svelato successivamente mostrando la pancia -. La gravidanza procede molto bene, sono contenta, ho aspettato un po’ di tempo questo momento qui”.

“Ci sono tanti cambiamenti – aveva aggiunto -, sto capendo le donne quando parlavano delle loro gravidanze, a loro dicevo “Stai serena, sei incinta”. Ora io sono serena, contenta, però accettare tutti i cambiamenti non solo fisici, ma soprattutto quelli fisici, ci metto un po’ a metabolizzarli. La gravidanza, anche se sembra lunga, passa volando. Il tempo non è tantissimo per abituarsi a questi cambiamento”.