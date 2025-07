Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la foto con il pancione è tenerissima. E Giulia De lellis commenta

Cecilia Rodriguez, in vacanza con Ignazio Moser, svela il pancione: la foto della modella è tenerissima.

Cecilia Rodriguez mostra il pancione con Ignazio Moser in una foto tenerissima e Giulia De Lellis commenta. L’influencer e modella si sta godendo una vacanza in Toscana insieme al marito, fra passeggiate, splendidi tramonti e luoghi da sogno.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la foto col pancione

Un viaggio a base di relax raccontato anche su Instagram, dove Cecilia ha pubblicato alcuni scatti. Il più bello è senza dubbio quello in cui svela la pancia.

Una foto romantica e dolcissima, con Ignazio Moser che la abbraccia da dietro, accarezzandola. Negli scatti Cecilia è raggiante e stupenda, come solo una futura mamma può essere. La foto, non a caso, ha fatto il pieno di Like e di commenti. Quello che si è fatto notare di più è senza dubbio il commento di Giulia De Lellis. L’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne, infatti ha aggiunto una serie di cuori rossi sotto la foto.

Amica sia di Ignazio Moser che di Cecilia Rodriguez, Giulia ha conosciuto Tony Effe, suo attuale compagno, proprio al matrimonio della coppia, nel settembre del 2024, e oggi aspetta la sua prima figlia, Priscilla. Le due amiche dunque stanno vivendo entrambe un periodo particolare della loro vita, segnato dalla gravidanza e da tantissimi sogni per il futuro.

La gravidanza di Cecilia Rodriguez

Per Cecilia Rodriguez la gravidanza è arrivata dopo numerosi tentativi e un percorso che l’ha portata a diventare mamma, affrontato insieme al marito Ignazio Moser. La coppia aveva spesso parlato in passato della difficoltà di avere un figlio e della sofferenza che derivava da questa mancanza. Per questo l’annuncio della gravidanza della sorella di Belen Rodriguez è stato ancora più emozionante.

“Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere”, aveva scritto la modella su Instagram, spiegando anche che la piccola si sarebbe chiamata Clara Isabel.

Qualche tempo fa Cecilia si era mostrata su Instagram, in una diretta, e aveva raccontato la sua gravidanza, parlando degli aspetti emozionanti, ma anche di quelli più difficili. “Come potete vedere, qui cresciamo sempre di più – aveva svelato, mostrando la pancia -. La gravidanza procede molto bene, sono contenta, ho aspettato un po’ di tempo questo momento qui”.

“Ci sono tanti cambiamenti – aveva aggiunto -, sto capendo le donne quando parlavano delle loro gravidanze, a loro dicevo “Stai serena, sei incinta”. Ora io sono serena, contenta, però accettare tutti i cambiamenti non solo fisici, ma soprattutto quelli fisici, ci metto un po’ a metabolizzarli. La gravidanza, anche se sembra lunga, passa volando. Il tempo non è tantissimo per abituarsi a questi cambiamento”.

La sorella di Belen aveva poi spiegato di vivere la gravidanza fra piccole domande e grandi mutamenti: “Avete tutte la mia stima donne, siamo davvero una forza della natura. Per ogni donna la gravidanza è diversa. Pensavo che fosse più semplice, dicevo alle donne che erano esagerate. Le nausee mi hanno accompagnato durante tutto il percorso, ora si sono alleggerite ma non mi abbandonano. Ma me le tengo, sono sintomi della gravidanza”.