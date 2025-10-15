Cecilia Rodriguez mamma, è nata Clara Isabel. Le parole d’amore di Ignazio Moser

Grande gioia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno abbracciato per la prima volta la loro piccola Clara Isabel

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Gioia immensa in casa Rodriguez: Cecilia e Ignazio Moser hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore accogliendo la loro primogenita, la piccola Clara Isabel.

Cecilia Rodriguez è mamma: l’annuncio

A dare la lieta notizia il marito di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, che ha postato sulla sua pagina Instagram una foto in bianco e nero mentre stringe tra le braccia la piccola figlia appena nata. “Clara Isabel Moser . Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!”, queste le dolci parole d’amore a sottolineare la sua immensa gioia.

La notizia della gravidanza era stata annunciata dalla coppia, legata dal 2017 dopo essersi conosciuta al Grande Fratello Vip, lo scorso maggio, in occasione della festa della mamma. “Ciao topolina – scrivevano su Instagram i futuri genitori – come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere”.

Per Cecilia e Ignazio, che avevano espresso apertamente il loro desiderio di genitorialità, l’arrivo della bambina è stato il coronamento di un lungo e desiderato percorso. Il nome scelto per la piccola è Clara Isabel, rivelato dalla coppia ben prima della nascita, un omaggio alla nonna materna dell’influencer.

Non è stato facile per la coppia diventare genitori, dato che sono dovuti ricorrere alla fecondazione assistita per coronare il loro sogno. Cecilia e Ignazio non hanno mai fatto mistero delle loro difficoltà, parlandone in più di un’occasione.

“La verità è che volevo che accadesse in modo naturale – ha spiegato la sorella minore di Belen nel podcast di Cosmopolitan – Non c’era una problematica specifica che facesse pensare che non potesse succedere spontaneamente. Penso che per la donna, ma anche per l’uomo, non ti senti inutile, ma ti senti impotente, ti chiedi ‘Perché io no?’”. L’influencer aveva poi proseguito dicendo: “Mi chiedevo perché io non ci riuscissi. Lo sognavo da tutta la vita e nessuna donna della mia famiglia aveva mai fatto fatica. Volevo che succedesse anche a me in modo naturale”.

Alla fine però il loro sogno si è avverato: “Sono stata fortunata, e adesso siamo qui. La vita mi ha sorpreso lo stesso, anche se in un modo diverso da come avevo immaginato”.

Lo spoiler di nonno Francesco Moser e l’annuncio di Belen

Nelle settimane precedenti il parto Cecilia aveva condiviso con i suoi follower numerosi dettagli e le emozioni della gravidanza, parlando con serenità dei cambiamenti del suo corpo e del forte legame con Ignazio. L’attesa è stata condivisa anche dal futuro nonno Francesco Moser, che in alcune dichiarazioni aveva espresso la sua gioia per l’arrivo della sua quarta nipotina.

“Tu ormai stai per diventare di nuovo nonno, manca pochissimo eh”, gli aveva detto Caterina Balivo nel salotto pomeridiano di La Volta Buona. “Beh ormai sì: la fine della settimana”, aveva risposto lui, annunciando di fatto il parto della nuora. Ma lo spoiler più grande l’ha fatto Belen Rodriguez, che in una storia su Instagram, poi prontamente cancellata, ha dato notizia della nascita della nipotina.

“Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!”, ha scritto la showgirl argentina accompagnando le sue parole a un fiocco rosa. Dopo qualche minuto la storia è stata cancellata, ma i più attenti avevano già visto l’annuncio dell’arrivo della piccola.

Una vera e propria gaffe, dato che Belen ha voluto battere sul tempo anche i neo genitori, e che probabilmente lascerà qualche strascico nel rapporto tra le due sorelle, già segnato da litigi e incomprensioni.