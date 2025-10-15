Belen Rodriguez, su Instagram la gioia per la nascita di Clara Isabel. Ma l’annuncio scompare

Su Instagram è apparsa una storia di Belen che annunciava la nascita della nipotina Clara Isabel, ma poco dopo è sparita

Belen Rodriguez ha annunciato la nascita di Clara Isabel, la sua nipotina, su Instagram: una notizia bellissima, condivisa con enorme entusiasmo. Peccato che la showgirl argentina abbia cancellato la storia pochi minuti dopo averla pubblicata: forse si è resa conto di aver fatto una gaffe avendo battuto sul tempo i genitori della piccola.

Belen Rodriguez, la gaffe: l’annuncio della nascita di Clara Isabel

Una gioia immensa quella di Belen Rodriguez, che su Instagram ha fatto sapere: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!”. Un annuncio che non è sfuggito ai più attenti, e che ha lasciato tutti di stucco visto che ha battuto sul tempo anche gli stessi genitori, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser.

Che il parto sarebbe avvenuto in questi giorni era cosa già nota: l’influencer ha sempre detto che la bimba sarebbe nata a metà ottobre o poco più tardi: “Potrebbe essere una bellissima Bilancia o una bellissima Scorpione. Basta che sia sana, cosa che al momento è”, aveva confessato la sorella minore di Belen in una recente intervista.

Nelle scorse ore Cecilia aveva pubblicato una serie di scatti col pancione, per celebrare quest’ultima fase della gravidanza, in attesa di abbracciare la sua bambina per la prima volta. Adesso bisognerà aspettare l’ufficialità con l’annuncio dei neo genitori, ma la notizia farà presto il giro del web grazie alla showgirl, che in un eccesso di entusiasmo ha condiviso la sua gioia con i fan.

Belen e Cecilia, un rapporto fatto di alti e bassi

Negli ultimi tempi il rapporto tra Belen e Cecilia non è stato semplice: si è parlato a lungo di un litigio tra le due, che sembrava essersi placato piano piano. Dopo voci, pettegolezzi e fiumi di parole sulle loro liti, era intervenuta la stessa influencer: nel salotto di Verissimo, in una recente intervista in cui era apparsa raggiante col suo bel pancione, Cecilia aveva raccontato di alcune frizioni passeggere.

“Niente di grave, siamo due sorelle e ci assomigliamo tanto fisicamente ma siamo molto diverse di carattere. Qualche litigata ogni tanto ci scappa ma siamo una famiglia molto unita, non morbosa come pensa l’Italia. Ognuno ha la sua vita, la sua famiglia e ci sono momenti che stiamo più insieme e momenti in cui non lo siamo”, aveva confessato a Silvia Toffanin.

Sempre l’influencer aveva lanciato un messaggio chiaro, lasciando intendere che ormai qualunque cose fosse accaduta con la sorella era ormai acqua passata, pubblicando una storia mentre guardava la sorella maggiore nei panni di ballerina per una notte a Ballando con le stelle.

Il legame delle due sorelle sembrava essersi ormai rinsaldato dopo un’estate trascorsa lontane, ma l’annuncio della nascita di Clara Isabel da parte di Belen potrebbe aver incrinato di nuovo i rapporti. È innegabile che la showgirl abbia “rovinato” alla sorella un momento unico, quello di annunciare al mondo la nascita della sua prima figlia: Cecilia riuscirà a passarci sopra o questo gesto porterà a un nuovo allontanamento tra le due?