Verissimo, Cecilia Rodriguez sul litigio con Belen: “Siamo diverse”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Cecilia Rodriguez sul litigio con Belen

Cecilia Rodriguez sta vivendo un periodo particolarmente significativo. Felice, innamorata e ormai vicina alla fine della gravidanza, si prepara ad accogliere la nuova vita che andrà ad arricchire la splendida famiglia costruita insieme a Ignazio Moser.

Sono stati mesi intensi e molto chiacchierati per lei, anche a causa del litigio con la sorella Belen, vicenda che ha alimentato a lungo la curiosità dei fan. Oggi, però, quel rapporto sembra essersi ricucito, come la stessa Cecilia ha raccontato a Silvia Toffanin.

Cecilia Rodriguez, le parole sul litigio con Belen

Con il pancione che cresce e un sorriso che illumina il volto, Cecilia Rodriguez sta vivendo gli ultimi mesi di gravidanza con una luce speciale negli occhi. L’attesa della piccola Clara Isabel, che arriverà a ottobre, la rende radiosa e profondamente grata per l’avventura che sta per iniziare.

Un percorso ricco di emozioni che, accanto alla gioia di diventare mamma, le ha regalato anche una rinnovata serenità: dopo qualche incomprensione con la sorella Belen, il legame tra le due pare essersi rinsaldato.

A raccontarlo è la stessa Cecilia che, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, si è lasciata andare a qualche confidenza proprio su sua sorella e su come vive l’attesa della sua prima nipotina. Cecilia ha raccontato di vedere Belen molto contenta: una presenza che la sostiene anche perché lei stessa ha vissuto questo momento e che, ora, è pronta a diventare zia per la prima volta.

Un rapporto, quello tra le due sorelle, che appare oggi molto più rilassato rispetto alle scorse settimane, quando in molti avevano parlato di un litigio che avrebbe incrinato la loro armonia. Ma Cecilia, che conosce bene le dinamiche tra sorelle, non sembra affatto preoccupata.

A Silvia Toffanin ha spiegato: “Niente di grave, siamo due sorelle e ci assomigliamo tanto fisicamente ma siamo molto diverse di carattere. Qualche litigata ogni tanto ci scappa ma siamo una famiglia molto unita, non morbosa come pensa l’Italia. Ognuno ha la sua vita, la sua famiglia e ci sono momenti che stiamo più insieme e momenti in cui non lo siamo”.

Nessun dramma quindi, solo screzi tipici di due persone che si vogliono bene e che, a volte, possono avere momenti di disaccordo. Nessun motivo particolare nemmeno legato al fatto che, in questi mesi, le due non abbiano pubblicato foto insieme. “Per me lei è mia sorella, non è un personaggio. Me la vivo in un altro modo. Con la famiglia sono molto protettiva, anche con i miei, non è che faccio foto per comunicare al mondo che sono dentro casa. Non ho fatto foto con nessuno col pancione. È che alla gente piace molto quando si litiga”.

Cecilia Rodriguez, l’attesa di Clara Isabel

Ogni giorno che passa avvicina Cecilia Rodriguez al momento più emozionante: la nascita della sua bambina. La futura mamma ha raccontato di aver scelto il parto naturale, un passo che vive con attesa e un pizzico di timore: “Non dico che non ho paura, sarei bugiarda a dirlo, ma voglio provare questa esperienza perché molte donne mi hanno detto che non rifarebbero la gravidanza, ma il parto sì. Voglio vedere se è così, poi vedremo cosa succederà”.

Accanto a lei, sempre presente, c’è Ignazio Moser: “Ignazio è molto contento ed è contento anche che sia una femmina. Ha detto che solo lui potrà chiamarla Isabel. È bravo, lo vedo cresciuto. Siamo cresciuti tutti e due. Clara Isabel è arrivata nel momento giusto”.

Un’emozione che i due provavano a vivere da tempo e che, ora, sono pronti ad affrontare con piena consapevolezza e la felicità di essere finalmente riusciti ad allargare la propria, bellissima famiglia.