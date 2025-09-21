Belen Rodriguez festeggia il compleanno con la sorella Cecilia. Ma Ignazio Moser non c’è

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Compleanno in famiglia per Belen Rodriguez che ha celebrato i suoi 41 anni in compagnia delle persone più care, fra cui la sorella Cecilia. Segno che fra le due sarebbe tornato finalmente il sereno dopo un periodo difficile.

Il compleanno di Belen Rodriguez con la sorella Cecilia

In occasione del compleanno di Belen Rodriguez, la showgirl argentina ha voluto accanto a sé tutta la famiglia. Su Instagram ha postato alcune foto che raccontano la cena organizzata per i suoi 41 anni. Un momento speciale a cui ha preso parte anche Cecilia Rodriguez.

Negli scatti pubblicati sui social vediamo tutta la famiglia Rodriguez riunita al ristorante. Intorno al tavolo ci sono papà Gustavo e mamma Veronica, ma anche Cecilia e Jeremias, fratelli della showgirl. Presenti, ovviamente, anche Santiago e Luna Marì, i figli di Belen.

La presenza di Cecilia Rodriguez al compleanno della sorella sembra confermare che fra le due sia tornata la pace dopo un periodo particolarmente difficili. Da mesi ormai si parlava di una lite fra le sorelle e di un allontanamento.

A riunirle sarebbe stato l’imminente arrivo di Clara Isabel, la prima figlia di Cecilia. Manca infatti poco al parto e Belen avrebbe deciso di restare accanto alla sorella minore per sostenerla e vivere con lei questo periodo così magico.

Che le cose stessero cambiando era stato chiaro quando Belen aveva messo Like al video di Verissimo in cui Cecilia parla del loro rapporto a Silvia Toffanin. Poco dopo la showgirl era stata avvistata mentre raggiungeva casa della sorella per una cena intima.

L’assenza di Ignazio Moser

Grande assente Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez. Lo sportivo non ha preso parte al compleanno di Belen, scegliendo di presenziare ad un evento. Una scelta che ha sollevato, ancora una volta, dubbi riguardo una lite con la Rodriguez.

Secondo alcune indiscrezioni infatti Cecilia e Belen si sarebbero allontanate proprio a causa di uno scontro fra la showgirl argentina e il marito della sorella. Una ipotesi mai confermata, ma che oggi si riaccende per via della decisione di Ignazio di disertare il compleanno.

Solo qualche giorno fa, ospite di Verissimo, Cecilia aveva ammesso di aver litigato con Belen, minimizzando però quanto accaduto.” Se abbiamo litigato? Non è successo niente di grave, siamo due sorelle che ci assomigliamo tanto però siamo molto diverse caratterialmente quindi qualche litigata ogni tanto ci scappa – aveva detto -. Siamo una famiglia molto unita, ognuno però ha la sua vita e la sua nuova famiglia e ci sono momenti in cui siamo più insieme altri no. Non vedo mia sorella come un personaggio, per me è mia sorella. Con la mia famiglia sono sempre stata molto protettiva. Non ho foto col pancione né con lei ma neanche con mio fratello. Penso che alla gente piace tanto quando la gente litiga”.

Riguardo la gravidanza aveva aggiunto: “Belen è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. È la prima volta che diventa zia, ha detto che la vuole tenere lei a casa la bambina”.