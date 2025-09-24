Perché Ignazio Moser era assente al compleanno di Belen: la verità sulla lite

Ignazio Moser non ha preso parte al compleanno di Belen Rodriguez: cosa è successo e la verità sulla presunta lite

Perché Ignazio Moser era assente al compleanno di Belen? L’assenza del marito di Cecilia Rodriguez alla festa della sorella nei giorni scorsi aveva acceso nuovi gossip riguardo una lite fra lo sportivo e la showgirl argentina.

Perché Ignazio Moser era assente al compleanno di Belen

Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa Belen Rodriguez aveva pubblicato su Instagram uno scatto che la ritraeva a pranzo con tutta la famiglia riunita. Nello scatto la showgirl argentina appariva sorridente e felice mentre soffiava le candeline insieme ai figli Luna Marì e Santiago. Insieme a lei pure mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo, accompagnati dal fratello Jeremias e dalla sorella Cecilia Rodriguez.

Le immagini avevano confermato il ravvicinamento fra le sorelle dopo una lite e un allontanamento. Nonostante ciò in molti avevano notato l’assenza di Ignazio Moser, marito di Cecilia, ipotizzando che – come si era vociferato in passato – dietro le tensioni in casa Rodriguez ci fosse proprio una discussione fra lo sportivo e la showgirl argentina. A fugare i dubbi e a fare chiarezza riguardo il rapporto fra i due ci ha pensato il settimanale Chi.

Secondo quanto riportato, Ignazio e Belen avrebbero chiarito i loro rapporti e il marito di Cecilia non avrebbe partecipato al pranzo perché si trattava di una riunione dedicata alla famiglia Rodriguez. “L’assenza di Ignazio a questo compleanno non è un indizio – si legge -. Perché, come vediamo, si trattava di un pranzo in famiglia”. Le tensioni fra Belen e Ignazio ci sarebbero state – certo – ma entrambi avrebbero scelto di metterle da parte per amore di Cecilia che presto diventerà mamma di Clara Isabel. Semplicemente il marito della modella avrebbe deciso di non partecipare al pranzo per lasciare spazio alla famiglia, presentandosi invece ad un evento in Emilia Romagna che era programmato da tempo.

“Ignazio ha sempre avvertito la figura importante di Belen. Che non è diplomatica, anzi, è molto diretta. Ma, alla fine, Belen e Moser hanno in comune l’amore per Cecilia – si legge ancora -. Ci sono stati momenti difficili anche all’interno della coppia. Ma oggi stanno per vivere una gioia che li unirà per sempre”.

Le parole di Cecilia Rodriguez sulla lite con Belen

Solo qualche giorno fa, ospite di Verissimo, Cecilia aveva ammesso di aver litigato con Belen. La modella aveva poi spiegato che le due erano comunque tornate in buoni rapporti e che la showgirl era felicissima per la sua gravidanza. “Belen è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. È la prima volta che diventa zia, ha detto che la vuole tenere lei a casa la bambina”, aveva spiegato a Silvia Toffanin, annunciando che la piccola Clara Isabel nascerà a breve.

Cecilia aveva poi minimizzato la lite con la sorella, sottolineando le diversità fra loro, ma anche il legame fortissimo che da sempre le unisce. Secondo molti le tensioni fra Belen e Ignazio sarebbero nate a causa di un video in cui Belen ballava di fronte alla consolle di Andrea Damante, ex amico dello sportivo. Dopo la fine del Grande Fratello Vip infatti Moser si era allontanato dal dj, avvicinandosi invece a Tony Effe. Il rapper – come è noto – ha conosciuto Giulia De Lellis (da cui ora aspetta una bambina), proprio al matrimonio di Ignazio e Cecilia.