Belen Rodriguez reagisce dopo la confessione di Cecilia sulla loro lite

Dopo l’intervista rilasciata da Cecilia Rodriguez, in cui ha parlato anche della lite con Belen, arriva a sorpresa il gesto della showgirl argentina nei confronti della sorella. Le due negli ultimi mesi si sono allontanate a causa, sembra, di incomprensioni, una situazione confermata anche dalla stessa Cecilia nel salotto di Verissimo.

Le confessioni di Cecilia Rodriguez sulla lite con Belen

Intervistata da Silvia Toffanin, Cecilia Rodriguez ha parlato del rapporto con Belen e delle voci di una lite fra le due. Le Rodriguez, secondo alcune indiscrezioni, non si parlerebbero da tempo. Dietro il litigio non è chiaro cosa ci sia, se tensioni dovute al lavoro oppure una presunta discussione fra Belen Rodriguez e Ignazio Moser, marito di sua sorella.

Nel salotto di Verissimo, Cecilia ha risposto alle domande su una lite con Belen. “Se abbiamo litigato? Non è successo niente di grave – ha confessato -, siamo due sorelle che ci assomigliamo tanto però siamo molto diverse caratterialmente quindi qualche litigata ogni tanto ci scappa. Siamo una famiglia molto unita, ognuno però ha la sua vita e la sua nuova famiglia e ci sono momenti in cui siamo più insieme altri no. Non vedo mia sorella come un personaggio, per me è mia sorella. Con la mia famiglia sono sempre stata molto protettiva. Non ho foto col pancione né con lei ma neanche con mio fratello. Penso che alla gente piace tanto quando la gente litiga”.

Cecilia Rodriguez ha poi affermato che Belen è molto felice per la sua gravidanza e che non vede l’ora di diventare zia. “Belen è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. È la prima volta che diventa zia, ha detto che la vuole tenere lei a casa la bambina”, ha detto.

La reazione di Belen Rodriguez alle parole di Cecilia

La reazione di Belen Rodriguez non è tardata ad arrivare. La showgirl argentina infatti ha messo Like al video apparso sul profilo Instagram di Verissimo in cui Cecilia parlava del loro rapporto. Sembra dunque che, dopo mesi di distanza, le due sorelle si siano finalmente riavvicinate. Merito, forse, anche della gravidanza di Cecilia, che presto diventerà mamma di Clara Isabel.

Una gravidanza che per la giovane modella è arrivata dopo un lungo percorso. La Rodriguez ha infatti svelato che lei e Ignazio Moser hanno tentato per ben cinque anni di avere un figlio, arrivando poi a scegliere il percorso della procreazione assistita. La ricerca della gravidanza dunque non è stata semplice ed è stata segnata da momenti di profondo sconforto.

“Ci siamo disperati. Volevo che succedesse tutto in modo naturale, mi chiedevo ‘perché. Tutti i mesi mi veniva da piangere poi è accaduto nel momento giusto ma mi sono dovuta far aiutare dalla scienza, ho fatto un trattamento, mi sono convinta ed è andata bene”, ha svelato. Momenti complicati che ora si è lasciata definitivamente alle spalle. A metà ottobre infatti Cecilia darà alla luce la sua bambina e tutta la famiglia, zia Belen compresa, è pronta ad accogliere la piccola.