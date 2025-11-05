Belen Rodriguez e la lite con Cecilia, le parole della sorella su Santiago confermano la pace

Fra Belen Rodriguez e Cecilia sembra tornato ormai il sereno: le parole su Santiago e la cena insieme.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Sembra sia tornato definitivamente il sereno fra Cecilia e Belen Rodriguez. Le due sorelle, che per diversi mesi si erano allontanate, avrebbero fatto pace, tornando a frequentarsi. Merito della nascita della piccola Clara Isabel, prima figlia di Cecilia, ma anche dell’amore che la modella prova per i figli di sua sorella: Santiago e Luna Marì.

Belen e Cecilia Rodriguez, pace fatta

Lo dimostra il commento fatto dalla moglie di Ignazio Moser in un post Instagram in cui appare anche Santiago mentre si diverte con Cecilia durante una cena in famiglia. Il primogenito di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha 12 anni ed è legatissimo alla zia. In un carosello di video e foto pubblicati sul profilo Instagram di Cecilia appare spesso.

“Che bello Santi!”, ha commentato qualcuno, vedendo il video in cui il 12enne sorride, mentre gioca con un palloncino. “È diventato un ometto molto bello. Bello e bravo!”, ha spiegato la Rodriguez. Nel carosello appare anche Belen Rodriguez, mentre canta con tutta la famiglia, taglia fette di torta e chiacchiera.

Insomma, sembra proprio che fra le sorelle tutte le divergenze si siano appianate, dopo un periodo tutt’altro che semplice in cui Cecilia Rodriguez e Belen erano apparse più lontane che mai. Per la prima volta dopo anni, Belen era scappata in Sardegna per una vacanza con le amiche, mentre Cecilia, incinta, aveva scelto di passare del tempo nelle tenute di famiglia di Ignazio Moser.

I motivi della lite fra Belen Rodriguez e Cecilia

A confermare la lite, di cui per mesi si è discusso, fra indiscrezioni e possibili spiegazioni, è stata proprio Belen. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, ospite di Belve di Francesca Fagnani, aveva parlato con grande sincerità della lite con Cecilia Rodriguez.

Belen aveva confessato di aver fatto arrabbiare la sorella per via di una “marachella”, così tanto che lei aveva rifiutato di parlarle per diverso tempo. “È successo, come capita in tutte le famiglie – aveva spiegato la showgirl argentina -. Poi non è che voglio giustificarmi ma lei era incinta, aveva gli ormoni un po’ sballati e non mi voleva parlare. Io avevo fatto una marachella ma lei non mi voleva parlare, è durata abbastanza. Non posso dire questa cosa, era abbastanza grave”.

Poco prima, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Cecilia aveva confermato di aver discusso con la sorella maggiore, spiegando: “Non dico l’acqua e l’olio perché no, però siamo molto diverse, e quindi qualche litigata ogni tanto ci scappa”. La modella aveva poi chiarito che “ognuno ha la sua vita”, senza aggiungere dettagli sullo scontro con Belen.

Una certa freddezza che ora, dopo la nascita di Clara Isabel, sembra finalmente scomparsa. Seduti intorno al tavolo i Rodriguez sorridono, si divertono, cantano e chiacchierano, dimostrando, ancora una volta, di essere una famiglia unita. Con le tensioni del passato alle spalle, le due sorelle sono tornate a frequentarsi e a trascorrere del tempo insieme, forti di un legame indissolubile.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!