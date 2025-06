Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez parla per la prima volta della lite con la sorella Cecilia. Nelle scorse settimane infatti si era parlato spesso di una discussione fra le sorelle Rodriguez, legata al rapporto fra Belen e Ignazio Moser.

La showgirl argentina non ha mai commentato le indiscrezioni, almeno fino ad oggi, quando ha deciso di raccontare quanto accaduto.

Belen Rodriguez conferma la lite con Cecilia

Intervistata dal settimanale Chi, Belen Rodriguez ha confermato la lite con Cecilia Rodriguez, affermando però che fra le due sarebbe tornato il sereno. Le due sorelle d’altronde sono sempre state legatissime, nonostante tutto.

“Non c’è nessun problema fra di noi – ha confidato la modella e conduttrice -: nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social – ha aggiunto Belen -, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti”.

Belen Rodriguez ha poi replicato a chi l’accusava di non aver festeggiato la gravidanza di Cecilia. La modella infatti è incinta di Ignazio Moser e presto la famiglia si allargherà con l’arrivo della piccola Clara Isabel.

“Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla? – ha confessato – È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile”.

La lotta di Belen Rodriguez contro la depressione

Nell’intervista Belen Rodriguez ha parlato anche della depressione che l’ha colpita qualche tempo fa. Un momento buio da cui la showgirl è uscita proprio grazie al sostegno e all’amore della sua famiglia.

“La depressione è una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe – ha confessato -. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino: anch’io ho pensato di agire in un determinato modo, di rimanere in diversi luoghi che non mi appartenevano più. Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici”.

Alle spalle Belen ha un matrimonio finito con Stefano De Martino e il ricordo traumatico degli anni difficili in Argentina. Arrivata giovanissima in Italia ha saputo conquistare il pubblico non solo con la sua bellezza, ma anche con la determinazione e un grande talento.

“Non ho avuto una vita facile – ha detto Belen Rodriguez -, sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo, ho raggiunto i miei obiettivi faticando e rinunciando a qualcosa. Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi. Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la “fidanzata di”, sono cose che alla fine pesano sulla vita personale”.