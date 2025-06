Belen Rodriguez in lite con Cecilia per questioni economiche: il retroscena inaspettato

Secondo le ultime rivelazioni, la lite fra Belen Rodriguez e Cecilia sarebbe nata, in realtà, per questioni economiche.

IPA Belen Rodriguez

Dietro la lite fra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia ci sarebbero delle questioni economiche. Il colpo di scena arriva dopo mesi di indiscrezioni e fughe di notizie riguardo una discussione fra le sorelle Rodriguez.

Le due si sarebbero allontanate, dopo una lite, dividendo di fatto in due la famiglia. A rendere tutto più difficile ci sarebbe la gravidanza di Cecilia: un momento che le due sorelle avrebbero voluto condividere insieme, fra felicità e nuove scoperte legate alla maternità.

La lite fra Belen Rodriguez e Cecilia per questioni economiche

La lite fra Belen Rodriguez e Cecilia ha tenuto con il fiato sospeso i fan negli ultimi mesi. Inizialmente si era parlato di una discussione a causa del comportamento di Ignazio Moser, che avrebbe avuto uno scontro con Belen. Poi qualcuno aveva insinuato che Cecilia Rodriguez fosse infuriata con la sorella per non averla sostenuta durante la scoperta della gravidanza.

Ora però spuntano nuove indiscrezioni. Secondo quanto svelato dal settimanale Oggi, dietro la lite fra Belen e Cecilia ci sarebbero delle questioni economiche. Le sorelle avrebbero discusso per via del lavoro, arrivando a non parlarsi per mesi.

“La gestione del business relativo al fruttuoso marchio di moda è una delle principali cause che hanno portato alla frattura tra le due sorelle”, si legge. Belen ha fondato diverse società con Cecilia e con il fratello Jeremias Rodriguez.

I tre fratelli gestiscono una linea di abbigliamento, mentre Belen e Cecilia sono le testimonial e le creatrici di un brand di costumi. Nell’ultimo periodo però la Rodriguez avrebbe espresso la volontà di abbandonare le società, facendo infuriare Cecilia.

La situazione sarebbe poi in parte rientrata grazie all’intervento di alcuni membri della famiglia Rodriguez che avrebbero convinto le sorelle a trovare un punto d’incontro.

Le parole di Belen Rodriguez sulla lite con Cecilia

Una conferma della lite era arrivata, qualche settimana fa, proprio da Belen Rodriguez, che in un’intervista al settimanale Chi aveva spiegato: “Non c’è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre”.

Belen aveva poi spiegato di non voler condividere tutto su Instagram riguardo la sua vita privata: “Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti”.

La showgirl argentina ed ex moglie di Stefano De Martino aveva poi replicato a chi l’aveva accusata di non aver festeggiato la gravidanza di Cecilia. In tanti infatti avevano notato l’assenza di Like o commenti al post in cui la modella annunciava di essere incinta.

“Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla? È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote – aveva detto -. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile”.