Belen Rodriguez, tentativi di pace con Cecilia: “Muro invalicabile”

Non accennano a placarsi le tensioni tra Belen e Cecilia Rodriguez: le due sorelle sarebbero ancora molto distanti, e secondo le ultime indiscrezioni sarebbero accaduti “fatti gravissimi”. Pare che la conduttrice abbia anche tentato di riavvicinarsi alla sorella minore e che quest’ultima abbia alzato un muro, e che neanche il quarto compleanno di Luna Marì abbia contribuito a portare un po’ di serenità in famiglia.

Belen Rodriguez prova a fare pace con Cecilia: “Fatti gravissimi”

È ancora crisi nera tra le sorelle Rodriguez: Belen e Cecilia sono ancora lontane e né l’arrivo di Clara Isabel né il quarto compleanno di Luna Marì pare abbiano portato armonia in famiglia. La situazione tra le due sorelle rimane decisamente tesa: a svelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua neswletter ha parlato ancora di “fatti gravissimi“.

“Cecilia non vuole saperne di sua sorella. Nell’ultimo periodo Belen ha tentato nuovamente in tutti i modi di riavvicinarsi a Cecilia, che è in dolce attesa, trovando però un muro ancora invalicabile“, ha scritto il giornalista. “Nemmeno il compleanno di Luna Marì, nipote di Cecilia, ha attenuato la tensione. Le sorelle Rodríguez restano distanti”, si legge.

Del resto, proprio ai festeggiamenti della piccola, gli zii Cecilia e Ignazio Moser non erano presenti, anche se non sono mancati gli auguri sui social. Un gesto d’amore per la nipotina ma che sottolinea ancor di più quanto le due sorelle siano lontane: la nascita di Clara Isabel riuscirà a sanare i rapporti o le tensioni continueranno a crescere?

Belen e Cecilia, i motivi della lite

Si parla da tempo della lite delle due sorelle Rodriguez: all’inizio si pensava che le tensioni fossero scaturite dalla poca fiducia della showgirl argentina verso Ignazio Moser, tanto da avere messo in guardia la sorella da presunti tradimenti. Ma secondo quanto svelato qualche tempo fa dal settimanale Oggi, dietro la lite fra Belen e Cecilia ci sarebbero delle questioni economiche: “La gestione del business relativo al fruttuoso marchio di moda è una delle principali cause che hanno portato alla frattura tra le due sorelle”, aveva svelato il giornale.

Nel frattempo pare che i nervosismi tra le Rodriguez non si siano affatto placati, nonostante i tentativi della showgirl argentina di mettere a tacere i pettegolezzi sulle loro discussioni. “Non c’è nessun problema fra di noi”, aveva svelato al settimanale Chi. “Nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti”.

In quell’occasione Belen Rodriguez aveva parlato anche della gravidanza di Cecilia: “Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla?”, aveva rivelato al giornale. “È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile”.