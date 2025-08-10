Da mesi non ci sono più tracce delle sorelle insieme, né foto né parole affettuose: la frattura è più profonda che mai

Belen e Cecilia Rodriguez non si parlano più. Arrivano ulteriori conferme sulla chiacchieratissima lite tra le due sorelle, un tempo così unite oggi più lontane che mai. Una frattura che le dirette interessate non hanno mai confermato pubblicamente ma che appare evidente.

Da mesi nessuna foto insieme, nessun gesto affettuoso. Neppure in occasione del compleanno di Luna Marì, la figlia della soubrette argentina a cui la moglie di Ignazio Moser è sempre stata molto legata. E le ultime indiscrezioni non promettono un futuro roseo, anzi.

Belen e Cecilia Rodriguez non hanno fatto pace

A raccogliere nuove voci sul litigio tra Belen e Cecilia Rodriguez è il settimanale Di Più. “Chi le conosce parla di un distacco improvviso – scrive il settimanale – “Cecilia è rimasta molto delusa“, sostiene una persona vicina all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “In un momento così delicato, si aspettava sostegno, presenza, calore. Invece Belen è distante, fisicamente ed emotivamente”.

I motivi di questo distacco sarebbero molteplici e poco chiari. C’entrerebbe anche Me Fui, la linea di costumi che le sorelle Rodriguez hanno lanciato sul mercato diverso tempo fa. “Ultimamente la gestione del brand era diventata complicata“, si è lasciata sfuggire un’amica in comune. “Forse alcune decisioni non condivise. E Cecilia ha iniziato a sentirsi messa da parte”.

Ma secondo qualcuno ci sarebbe anche lo zampino di Ignazio Moser in tutto questo. “Durante una festa, Belen avrebbe ballato accanto a Ignazio in modo molto sensuale – racconta sempre la rivista – Cecilia non ha mai avuto dubbi su Ignazio, ci dice un confidente, ma sentirsi mancare di rispetto, anche solo sul piano dell’apparenza, da chi ami, fa male”.

C’è chi invece ipotizza che Belen abbia messo in guardia la sorella da presunti tradimenti di Ignazio. “Lo ha fatto per proteggerla, dicono alcuni. Ma Cecilia si è sentita attaccata nel momento in cui aveva più bisogno di essere capita”.

“Nell’ambiente si sussurra che il confronto tra le due sia stato molto acceso. Ci sarebbe stata una lite con parole grosse e ferite profonde. Hanno discusso duramente, e ora nessuna delle due sembra intenzionata a fare il primo passo. Almeno per ora”.

Clara Isabel è l’unica speranza di pace?

Secondo un amico di famiglia le speranze sono ora tutte risposte in Clara Isabel, la figlia di Cecilia e Ignazio che nascerà il prossimo ottobre. “Tra le sorelle il legame è forte, sono sicuro che proprio la bambina le farà riavvicinare”.

Qualche tempo fa Belen non ha nascosto pubblicamente emozione e felicità per l’arrivo della prima nipotina e si è detta orgogliosa della scelta del nome: Cecilia ha infatti deciso di chiamare la sua primogenita come la nonna materna.

“Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla? – ha detto l’ex moglie di Stefano De Martino – È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile”.

In questo screzio profondo sono coinvolti anche i genitori delle due, Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, costretti a dividersi tra le due figlie. Pare che la coppia abbia provato a riavvicinare Belen e Cecilia ma con scarsi risultati. E ora tutti sperano in un miracolo di Clara Isabel.