Cecilia Rodriguez: “In gravidanza presi 13 chili”. La reazione di Moser e quando nasce la figlia

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e l’attesa più bella: la gravidanza, il corpo che cambia e la loro bambina in arrivo a ottobre

IPA Cecilia Rodriguez racconta il rapporto col peso in gravidanza e quando nascerà la bambina

Cecilia Rodriguez sta vivendo un’estate speciale, in attesa di poter finalmente stringere tra le braccia Clara Isabel, la bambina che a breve nascerà e renderà lei e Ignazio Moser genitori per la prima volta.

La gravidanza procede senza intoppi e Cecilia, da sempre molto legata alla sua community, ha scelto di raccontare qualche dettaglio di questo periodo che definisce tra i più belli e sereni della sua vita. In particolare, ha condiviso come sta vivendo il rapporto con il proprio corpo e i cambiamenti che questo momento così importante porta con sé.

Cecilia Rodriguez, i chili presi e il rapporto con il corpo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno presto genitori. Dopo il loro matrimonio da sogno, la coppia continua a vivere momenti di grande emozione nell’attesa della piccola Clara Isabel, che arriverà a completare la loro famiglia.

Un periodo di grandi cambiamenti, certo, ma che Cecilia sta affrontando con serenità e consapevolezza. A raccontarlo è lei stessa, rispondendo ad alcune domande dei follower sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso diversi dettagli legati alla maternità.

“Ho preso tredici chili e sono al settimo mese”, ha raccontato Chechu. “Ho preso tre chili al mese, ma non tutti i mesi. È vero che c’è poco tempo per abituarsi ai cambiamenti, però io mi sto godendo la gravidanza in serenità”.

Cecilia parla del cambiamento con il sorriso, senza alcuna preoccupazione. Racconta di avere voglia di frutta, carboidrati e di sentirsi in pace con questa nuova versione di sé: “Mi godo anche una nuova versione di me, più tonda, più in carne, e va bene così”.

E aggiunge, sempre con leggerezza: “I chili, se si devono perdere, si perderanno. Altrimenti rimarrò così. A mio marito piaccio così”. Accanto a lei, infatti, Ignazio continua a esserle vicino con entusiasmo e dolcezza, pronto a vivere ogni momento di questa nuova avventura. L’amore che la unisce a suo marito si riflette anche nello sguardo con cui lui la osserva oggi: diversa, forse, ma ancora più bella ai suoi occhi.

Cecilia Rodriguez, quando nasce la bambina

Dopo aver parlato del cambiamento del corpo, Cecilia si è lasciata andare anche a qualche dettaglio sulla nascita della sua prima bambina, rispondendo alle curiosità dei fan: “Sono al settimo mese, dovrebbe nascere a metà ottobre. Potrebbe essere una bellissima Bilancia o una bellissima Scorpione. Basta che sia sana, cosa che al momento è”.

In salute, amata e quasi pronta a farsi coccolare dai suoi genitori, Clara Isabel è il nome scelto da Cecilia e Ignazio per la loro bambina. Un nome che ha un significato profondo: “Clara Isabel era il nome di mia nonna materna. La verità è che inizialmente cercavamo nomi maschili, perché pensavamo fosse un maschio. Poi, parlando di nomi femminili, questo mi è piaciuto tantissimo”.

Come ogni passo importante del loro percorso insieme, anche questo è stato condiviso: “Siamo una squadra e decidiamo tutto insieme”, racconta Cecilia, parlando della sintonia costruita in otto anni di relazione.

“Dopo tutto questo tempo conosci bene la persona che hai accanto, e c’è consapevolezza. Lo volevamo, e siamo tutti molto contenti. È come se niente mi toccasse: i problemi passano in secondo piano, nulla può rovinare questa felicità”.