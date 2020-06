Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser: la conferma dal suocero

editato in: da

Cecilia Rodriguez, le immagini più belle

Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser? Dopo alcune indiscrezioni la conferma arriva dal suocero di Chechu. Intervistato dal settimanale DiPiù, il celebre ciclista Francesco Moser ha rivelato che presto diventerà nonno per la quarta volta. “E dai, questo sarà il quarto nipote che arriva – ha svelato -. Deve sapere che io, grazie a mia figlia Francesca, sono già nonno di due femminucce e di un maschietto. Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio Ignazio”.

Lo sportivo dunque si sarebbe lasciato sfuggire la notizia della gravidanza di Cecilia. D’altronde la giovane Rodriguez non aveva mai nascosto la volontà di diventare mamma, forte del suo amore per Ignazio, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip quando era ancora fidanzata con Francesco Monte. Una love story, quella fra il ciclista trentino e la modella, su cui nessuno aveva scommesso, ma che ha sorpreso tutti. La relazione procede infatti a gonfie vele e i due sono innamoratissimi, tanto che avrebbero deciso di mettere su famiglia.

“Io e Ignazio conviviamo già, non sento questo bisogno di andare a nozze anche se mi piacerebbe moltissimo – aveva rivelato Cecilia qualche tempo fa a Vanity Fair -. Potrebbe quindi arrivare prima un figlio ma non metto fretta, né a me, né a lui”. Questi mesi trascorsi in casa, secondo i fan più attenti, avrebbero regalato a Cecilia un nuovo futuro da mamma. Per ora la showgirl non ha commentato l’indiscrezione nè le parole del suocero, ma non aveva mai nascosto il desiderio di avere un figlio dal compagno.

Insieme ormai da qualche anno, Cecilia e Ignazio hanno costruito un rapporto solido lontano dalle telecamere del GF Vip. Nel reality la sorella di Belen, all’epoca legata a Francesco Monte, aveva perso la testa per lo sportivo, lasciando il fidanzato. Un scelta azzardata che, come ha dichiarato più volte, con il tempo si è rivelata giusta. Oggi Chechu è molto felice accanto a Moser. La coppia è tornata da poco a Milano per stare accanto a Belen, in crisi con Stefano De Martino, e presto potrebbe anche arrivare l’annuncio della tanto attesa gravidanza a rallegrare la famiglia Rodriguez.