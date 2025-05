Ignazio Moser torna su Instagram dopo le voci di crisi con Cecilia Rodriguez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Ignazio Moser

Ignazio Moser torna su Instagram dopo le voci di una crisi con Cecilia Rodriguez. Un lungo silenzio, quello dello sportivo ed ex gieffino, che è stato accompagnato da numerose indiscrezioni, riguardanti anche una presunta lite con Belen Rodriguez.

Ignazio Moser torna su Instagram (con Cecilia Rodriguez)

Nelle ultime settimane erano emersi numerosi gossip riguardo una lite fra Belen e Cecilia che avrebbe diviso in due la famiglia Rodriguez. A queste indiscrezioni si erano aggiunte voci di una discussione fra Ignazio Moser e Belen, e una presunta crisi con Checu.

Voci che erano state alimentate anche dall’assenza di Ignazio da Instagram e dalla scelta di non pubblicare foto di coppia con Cecilia Rodriguez, anche dopo l’annuncio della gravidanza della sorella di Belen.

Nelle ultime ore però Ignazio Moser ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando nelle Stories alcuni scatti che ritraggono proprio Cecilia. Nelle foto vediamo l’influencer guidare l’auto con accanto uno dei suoi due cagnolini. Nell’altra immagine la modella sfoggia il pancione in mezzo ad un prato.

Il gesto di Ignazio, dunque, sembra spazzare via ogni gossip riguardante una crisi con Cecilia Rodriguez. Dietro il suo silenzio social, piuttosto, ci sarebbero altri motivi. Come riporta il settimanale Chi, Ignazio starebbe elaborando ancora un lutto e per farlo avrebbe scelto di allontanarsi dai social.

Qualche tempo fa infatti lo sportivo aveva annunciato, con una dolorosa lettera d’addio, la scomparsa di un suo carissimo amico. “Sta affrontando un periodo difficile, ha perso uno dei suoi più cari amici, e si è allontanato temporaneamente dai social – si legge -. Non se la sentiva di fare post allegri o sponsorizzazioni, mentre aveva la morte nel cuore. Qualcuno ha pensato a una crisi con Cecilia, ma non era questo il motivo. Anzi, lui e Cecilia contavano i giorni per avere la conferma che la gravidanza procedesse senza complicazioni”.

La lite fra Cecilia Rodriguez e Belen

Sembra invece ancora lontana la pace fra Belen Rodriguez e Cecilia. Le due sorelle si sarebbero allontanate a causa di alcune incomprensioni. Se inizialmente si era parlato di un litigio causato da Ignazio Moser, nelle ultime settimane sarebbe emersa un’altra verità.

Secondo fonti vicine alla famiglia Rodriguez infatti Cecilia non si sarebbe sentita supportata abbastanza da Belen dopo la scoperta della gravidanza. Entrambe non hanno confermato nè smentito il litigio, ma nelle ultime ore la scelta di Cecilia di pubblicare un video su Instagram con Belen (in occasione del compleanno di Tony Effe) lascia sperare in una riappacificazione.

Nel frattempo la gravidanza di Cecilia procede e l’influencer non potrebbe essere più felice. Tempo fa infatti la giovane Rodriguez aveva raccontato la volontà di diventare mamma, ma anche le difficoltà nel rimanere incinta.

“Ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere”, aveva scritto Cecilia, in un post in cui mostrava la pancia, annunciando di essere incinta e svelando il nome della sua bambina – Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi”. La piccola si chiamerà Clara Isabel.