Cecilia Rodriguez, sui social il video con Belen: “Segnali di pace?”

Cecilia Rodriguez sembra finalmente rompere la cortina di gelo che si era alzata tra lei e Belen, e proprio ieri ha pubblicato nelle stories di Instagram un video in cui compare anche la sorella: in molti si sono dunque chiesti se non fosse un primo segnale di pace fatta o perlomeno un chiaro segnale di disgelo tra le due.

Cecilia Rodriguez, il video social per Tony Effe con Belen accende la speranza

Da quando tra Cecilia Rodriguez e Belen si è alzato un muro di freddezza e indifferenza, sono tanti i fan delle sorelle Rodriguez ad essersi sentiti spiazzati dalla questione, abituati a vederle spesso insieme nella vita privata, mentre condividono momenti felici insieme alla propria famiglia.

Invece da qualche tempo a questa parte, ancor prima dell’annuncio di Cecilia di essere in dolce attesa del suo primo figlio, il gelo che si è creato tra lei e Belen Rodriguez ha fatto sorgere tante domande che, al momento, restano ancora senza risposta. Ora però, dopo mesi di indifferenza reciproca e di assenza sui social dell’una e dell’altra, Cecilia sembra aver rotto questa cortina di ghiaccio con un video pubblicato nelle sue storie di Instagram.

Il video è stato pubblicato in occasione del compleanno di Tony Effe che proprio ieri ha compiuto 34 anni per fargli gli auguri, ma quello che a prima vista potrebbe sembrare un semplice video, in realtà ha mostrato un dettaglio che non è sfuggito a nessuno: in quei frame compare anche Belen Rodriguez.

La domanda che in molti si sono fatti è dunque se questa storia social rappresenti un primo, timido segnale di pace tra sorelle, oppure se sia un segnale che Cecilia ha voluto mandare a Belen per farle capire di essere disposta ad una possibile riconciliazione.

Il video in questione è tratto proprio dal matrimonio di Cecilia e Ignazio, quando le sorelle Rodriguez si divertirono ad improvvisare per gli ospiti una loro versione del tormentone Sesso e Samba proprio insieme al rapper che a breve diventerà papà.

Cecilia e Belen Rodriguez, primi segni di una possibile riconciliazione?

Il video pubblicato su Instagram da Cecilia dunque, pur appartenendo al passato, ha acceso la speranza di una possibile futura pace tra le sorelle che, da mesi, sembrano sempre più distanti l’una dall’altra. A corredo del breve video pubblicato, Cecilia ha scritto all’indirizzo dell’amico “Felice compleanno, Tony del nostro cuore. Ti vogliamo tanto bene”, dimostrando ancora una volta il suo affetto per il rapper che aspetta la prima figlia dalla compagna Giulia De Lellis.

Un’attesa che probabilmente avvicina ancora di più Cecilia, anche lei in attesa della prima figlia da Ignazio Moser, ma che in maniera del tutto innocente sembra aver dato un segnale chiaro: nel video compare Belen Rodriguez mentre canta spensierata insieme a Tony e a Cecilia.

Dunque in molti si sono chiesti se magari, pubblicare un ricordo come questo, pieno di gioia e di felicità condivisa proprio con sua sorella, la giovane argentina non abbia voluto mandarle un segnale.

Cecilia sta attraverso un momento molto felice e forse ha voluto tendere una mano virtuale a Belen che, al contrario, in questo periodo non è stata benissimo: proprio la showgirl argentina, pochi giorni fa, ha rivelato attraverso un video Instagram di essersi sottoposta ad un piccolo intervento e di essere stata in convalescenza due giorni.

Forse questo evento potrebbe aver smosso le acque e fatto desiderare a Cecilia di stare nuovamente vicino alla sorella come un tempo, o forse no, sta di fatto che il video pubblicato per gli auguri a Tony Effe non sembrerebbe essere stato scelto a caso.

Al momento il rapporto tra le due rimane abbastanza freddo e le motivazioni non sono state rivelate dalle dirette interessate, anche se c’è chi smentisce un possibile coinvolgimento di Ignazio Moser, sparito da qualche tempo sui social a causa di un lutto che lo ha colpito, e darebbe per certa la presenza di problematiche piuttosto serie e profonde che avrebbero allontanato Cecilia e Belen e che vedrebbero coinvolto anche il fratello Jeremias.