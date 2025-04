Giulia De Lellis è incinta, con Tony Effe saranno presto genitori: l’indiscrezione

Giulia De Lellis sarebbe in dolce attesa di una bambina con Tony Effe: secondo i rumors, il parto è previsto per il prossimo autunno

Fonte: IPA Tony Effe e Giulia De Lellis

Da settimane circolavano voci sempre più insistenti, e ora sembrerebbero trovare conferma: Giulia De Lellis sarebbe in dolce attesa. L’influencer e imprenditrice digitale, starebbe aspettando il suo primo figlio insieme al rapper Tony Effe. La loro storia d’amore, iniziata nell’estate del 2024 quasi per gioco, si sarebbe trasformata in qualcosa di importante nel corso degli ultimi mesi, mantenendosi però lontana da dichiarazioni ufficiali e grandi esposizioni sui social.

Le immagini che alimentano le indiscrezioni

A rilanciare con forza la notizia è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato le prime immagini inequivocabili. Gli scatti ritraggono Giulia De Lellis e Tony Effe durante un soggiorno a Villa d’Este, sul Lago di Como. Nelle foto, Giulia appare con abiti larghi, ma è evidente una rotondità sospetta all’altezza del ventre. Secondo quanto riportato, il pancino sarebbe già visibile e il parto sarebbe previsto per il prossimo autunno.

Nessuno dei due protagonisti ha commentato o ricondiviso il servizio fotografico. Anche sui profili social di Giulia De Lellis e Tony Effe, al momento, regna il silenzio. Nonostante ciò, la pubblicazione di queste immagini ha acceso inevitabilmente il dibattito tra fan e appassionati di gossip, che da tempo attendevano una conferma ufficiale.

Una storia nata lontano dai riflettori

Giulia De Lellis e Tony Effe si sarebbero conosciuti all’inizio dell’estate 2024, poco dopo la fine della lunga relazione tra l’influencer e Carlo Gussalli Beretta. Le prime paparazzate insieme risalgono a giugno dello scorso anno, quando furono avvistati a un concerto a Roma. All’inizio si pensava a un flirt estivo, ma la frequentazione tra i due sarebbe proseguita con una certa continuità, portandoli a trascorrere insieme le vacanze estive e numerosi eventi mondani.

Pur senza mai ufficializzare apertamente il loro legame salvo qualche dichiarazione pubblica, Giulia e Tony si sarebbero mostrati sempre più uniti, preferendo gestire il rapporto con discrezione. Un approccio che si confermerebbe anche ora, di fronte alle voci sulla presunta gravidanza.

Nessuna dichiarazione ufficiale, ma l’attesa è alta

Ad oggi, Giulia De Lellis e Tony Effe non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla presunta gravidanza, anche se è un mese che si vocifera. Anche il presunto nome della bambina, Priscilla, rimane al momento una semplice indiscrezione.

Se la gravidanza venisse confermata, sarebbe un nuovo importante capitolo nella vita di Giulia De Lellis, che negli ultimi anni ha consolidato la sua posizione tra le personalità più seguite del panorama italiano.

Giulia e Tony, i nuovi Ferragnez?

Con il rumor di una possibile gravidanza, i paragoni sono fioccati: Giulia De Lellis e Tony Effe già accostati alla defunta dinastia Ferragni-Fedez. Due mondi lontani – lei forgiata tra reality e filtri Instagram, lui partorito dall’hip hop della Roma bene – pronti, forse, a incarnare il nuovo idolo pop di un’Italia disperatamente in cerca di sovrani da idolatrare.

A differenza dei Ferragnez, che avevano trasformato la loro vita privata in un reality permanente, Giulia e Tony – colpo di scena – sembrano voler giocare a fare i riservati. Nessun trailer su Prime Video (per ora), nessun comunicato lacrimoso. Una mossa che, paradossalmente, potrebbe renderli ancora più appetibili: il mistero vende meglio della sovraesposizione. Magari, per una volta, hanno anche imparato la lezione.