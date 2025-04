Giulia De Lellis incinta di Tony Effe? “Femmina, scelto già il nome”

Fonte: Getty Images Giulia De Lellis

Si intensificano le voci sulla presunta gravidanza di Giulia De Lellis. Da settimane si vocifera di una dolce attesa per l’influencer e imprenditrice, da neppure un anno legata a Tony Effe. Mentre i diretti interessati preferiscono non commentare tali indiscrezioni, ecco spuntare nuovi dettagli: pare che il bebè in arrivo sia una bambina e che la coppia abbia già scelto il nome per la nascitura.

Giulia De Lellis incinta? Scelto già il nome della bambina

Stando ad una segnalazione riportata dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, Giulia De Lellis e Tony Effe starebbero per diventare genitori per la prima volta. Una persona molto vicina alla coppia ha addirittura confidato dei dettagli piuttosto importanti: ovvero il sesso del bebè e il nome scelto da Giulia e Tony.

“Persone vicine ai parenti della De Lellis, mi hanno confermato che è incinta, sarà una femminuccia e la chiamerà Priscilla”, ha fatto sapere una fonte. Una testimonianza molto simile a quella di qualche tempo fa su Alessandra Amoroso, anche lei incinta di una bambina, che si è poi rivelata azzeccata.

Di sicuro il silenzio di Giulia De Lellis e Tony Effe non lascia indifferente, probabile che la coppia stia aspettando la fine del terzo trimestre – generalmente il più delicato – prima di condividere la lieta novella. Secondo alcuni il grande annuncio potrebbe arrivare entro la fine di maggio.

La 29enne non ha mai nascosto il sogno di diventare madre: “Ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità”, ha detto senza tanti giri di parole in un’intervista.

Secondo l’altro esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica, conosciuto anche come Investigatore Social, “quella nata come mossa di agenzia con divertimento annesso sta prendendo una piega del tutto inaspettata. Giulia De Lellis aspetta un figlio da Tony Effe. Del tutto inaspettato, soprattutto da loro. Ad ogni modo un bimbo è sempre una notizia bellissima. Lo annunceranno il prossimo mese”.

La curiosa coincidenza con Andrea Damante

Ironia della sorte, anche Andrea Damante, l’ex fidanzato storico di Giulia De Lellis, sta per diventare padre per la prima volta. Aspetta un figlio dall’attrice Elisa Visari: il parto è previsto per il prossimo settembre. Un curioso gioco del destino se la gravidanza dell’influencer di Pomezia verrà confermata.

Una coincidenza piuttosto rara ma non unica: è già accaduto ad altri due ex protagonisti di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. Entrambi sono diventati genitori nello stesso periodo, a pochi giorni di distanza, ma con altri partner. Lui è da tempo legato alla soubrette spagnola Violeta Mangrinan, lei è innamorata del calciatore Armando Anastasio.

E lo stesso potrebbe capitare ai Damellis, che hanno sempre sognato di avere una famiglia. Anche Damante, infatti, è al settimo cielo per questa incredibile novità nella sua vita: “Andrea è contentissimo. È già impazzito. Non vede l’ora. Poi, figuriamoci, è un maschietto quindi è già lì che pensa al calcio. Vuole fare la cameretta dell’Inter”, ha raccontato Elisa.

E ancora: “Una cosa che fa ridere è che mi sveglia di notte per dirmi che devo bere, che devo mangiare. Se dormo a pancia in giù dice che non va bene e mi sveglia, mi dice: “Girati, girati che schiacci il bambino”. È molto apprensivo, è bravo“.