Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori? “Lo annunceranno il mese prossimo”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Giulia De Lellis e Tony Effe

Cicogna in arrivo per Giulia De Lellis e Tony Effe? Stando a quanto sostengono gli esperti di gossip, sembrerebbe proprio di sì. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’influencer e il rapper romano diventeranno presto genitori, e annunceranno la bella notizia ai fan il prossimo mese.

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori?

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe è tra le più chiacchierate nel mondo della cronaca rosa. Le indiscrezioni sulla love story tra il rapper e l’influencer romana sono all’ordine del giorno, e se fino a qualche giorno fa si parlava di crisi, oggi i ben informati assicurano che i due sarebbero in procinto di allargare la famiglia. Non sembra avere dubbi a tal proposito Alessandro Rosica, che sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto della coppia, ha spiegato: “Quella nata come mossa di agenzia con divertimento annesso sta prendendo una piega del tutto inaspettata. Giulia De Lellis aspetta un figlio da Tony Effe. Del tutto inaspettato, soprattutto da loro. Ad ogni modo un bimbo è sempre una notizia bellissima. Lo annunceranno il prossimo mese”.

Dello stesso avviso anche un’altra esperta di gossip, Deianira Marzano. Ad una fan che le chiedeva delucidazioni sul “pancino sospetto” della De Lellis, l’influencer ha risposto con fermezza: “Lo annuncerà quando entrerà nel terzo mese“. Insomma, per il momento si tratta solo di pettegolezzi, ma tutti gli indizi sembrerebbero suggerire l’arrivo imminente di una cicogna. Non resta che attendere l’ufficialità dai diretti interessati che, sin dall’inizio della liaison, sono sempre stati molto onesti e trasparenti con i loro fan: che si debba davvero aspettare un mese o poco più per l’agognata conferma?

Giulia De Lellis e la presunta crisi con Tony Effe

Solo qualche giorno fa, sui social si era parlato di una presunta crisi tra Giulia e Tony Effe. Alle indiscrezioni, tuttavia, aveva risposto la stessa influencer in modo piuttosto polemico: “Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi. Ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi lo spettacolo a volte divertente altre volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana” aveva scritto replicando a un commento di un follower su Instagram.

A spazzare via i pettegolezzi sull’allontanamento tra i due sono arrivate anche, nelle ultime ore, le indiscrezioni su una presunta gravidanza dell’imprenditrice. Una notizia verosimile, visto che Giulia non ha mai nascosto il suo sogno di diventare mamma: “Ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità. Però non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli. Quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i bambini, la condivisione e il concetto di unione” aveva raccontato in una recente intervista.

Archiviate le relazioni con Andrea Damante e Carlo Beretta, la De Lellis potrebbe quindi aver trovato proprio in Tony Effe, con cui fa coppia dalla scorsa estate, la persona perfetta per realizzare il suo sogno di maternità.