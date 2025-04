“Tony Effe e Giulia De Lellis in crisi”, ultimatum alle Maldive: il retroscena

Fonte: IPA Tony Effe e Giulia De Lellis

La vacanza da favola alle Maldive di Giulia De Lellis e Tony Effe sembrava aver eliminato definitivamente ogni possibilità che tra i due potesse esserci aria di crisi: luoghi da sogno, tanto relax e momenti bellissimi potrebbero però non essere abbastanza per appianare alcune divergenze.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Giulia e Tony avrebbero ancora qualche questione da risolvere: divergenze legate al futuro e, a quanto pare, un ultimatum che l’influencer, che sogna di formare una famiglia, avrebbe dato al rapper di Sesso e Samba.

Giulia De Lellis e Tony Effe, i motivi della possibile crisi

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno recentemente trascorso una vacanza bellissima tra resort di lusso e panorami mozzafiato. Una piccola fuga d’amore per scappare dallo stress e dagli impegni lavorativi lasciati a Milano dopo la partecipazione del cantate a Sanremo 2025 e ritagliarsi un momento tutto per loro.

Sui social tutto sembrava perfetto: foto di coppia, sguardi complici e tramonti romantici che hanno riacceso nei fan la sicurezza che le passate voci di crisi fossero un ricordo ormai accantonato. Eppure, sembra invece che ci siano ancora alcune tensioni che mettono a dura prova la loro relazione.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, nel corso della loro bellissima vacanza Giulia De Lellis avrebbe posto un ultimatum al rapper, chiedendo maggiore stabilità e, forse, un passo avanti nella loro storia. Da tempo l’influencer ha espresso il desiderio di diventare madre: un sogno che non sappiamo sia condiviso Tony, almeno per il momento. La questione potrebbe aver quindi acceso discussioni tra i due nel corso della loro fuga d’amore.

Se la differenza di visione sul futuro potrebbe essere il primo ostacolo, a complicare le cose ci sarebbero anche le pressioni esterne e la costante attenzione mediatica sulla coppia. Tony Effe si trova attualmente coinvolto in una vicenda giudiziaria legata a una rissa avvenuta a Porto Cervo, un fattore che potrebbe aver creato ulteriore stress nella relazione da sempre sotto i riflettori.

I progetti di coppia di Giulia e Tony

Nonostante le voci di crisi, Giulia e Tony sembrano davvero intenzionati a far funzionare la loro relazione. I due, infatti, a distanzia di quasi un anno dall’inizio della loro relazione, sembra abbiano deciso di andare a convivere in una casa in affitto a Milano.

Un passo importantissimo per una coppia formata due personalità diverse che comunque provano a venirsi incontro per creare un terreno comune. Giulia sembra infatti essere molto legata alla madre del cantante e Tony, che continua a fare dediche dolcissime alla compagna, pronto a lavorare per far funzionare la coppia.

In una chiacchierata con Alessandro Cattelan, aveva infatti raccontato: “Giulia è molto impegnativa. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta”.

Certo è che portare avanti una relazione sempre molto chiacchierata non deve essere semplice: solo il tempo e i diretti interessati sapranno dirci che la crisi rimane una voce o se c’è un velo di verità.