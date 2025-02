Giulia De Lellis e Tony Effe, “in crisi”. Litigi, gelosia e una richiesta troppo grande

Fonte: IPA Tony Effe e Giulia De Lellis

Prima crisi importante per Giulia De Lellis e Tony Effe, insieme dalla scorsa estate. Un amore nato in sordina: erano in pochi a scommetterci, ma è diventato in pochi mesi molto importante, con tanto di convivenza. Eppure, tra il cantante e l’influencer non sarebbe tutto rose e fiori, anzi. I due avrebbero vissuto negli ultimi mesi diversi screzi nati da problemi di gelosia e soprattutto da un grande desiderio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Un desiderio che per il momento il trapper non ha alcuna voglia di esaudire.

Perché Giulia De Lellis e Tony Effe sono in crisi

La coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe “è spesso attraversata da marette e incomprensioni“. A farlo sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, svelando anche la ragione di tutto. Ovvero, “il crescente desiderio di maternità di Giulia non corrisposto dal trasgressivo cantante romano”, fa sapere il giornalista. Ma non è finita qui, perché pare “che la reciproca gelosia li porti a frequenti alti e bassi che minano la serenità del rapporto”.

In questi giorni anche il portale Very Inutil People ha parlato di crisi tra De Lellis e Tony, con una fonte che ha addirittura assicurato che a breve i diretti interessati annunceranno la rottura. Sarà vero? Per ora quel che è certo è che entrambi, dopo la settimana sanremese, si sono defilati dal mondo social. L’esperienza al Festival non è stata delle migliori per Effe e il supporto di Giulietta non è bastato.

La partecipazione a Sanremo 2025 è stata tutt’altro che positiva per Tony Effe: la sua canzone, Damme ‘na mano, non è stata molto apprezzata così come la cover di Franco Califano insieme a Noemi. Il collana gate, poi, non ha giovato più di tanto all’artista romano, che è tornato a casa con una denuncia del Codacons. E stremato da una settimana così dura ha preferito non partecipare alla puntata speciale di Domenica In con Mara Venier.

Il desiderio di maternità di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità che oggi, all’età di 29 anni, sente ancora più forte. Pare che proprio per questo motivo sia anche finita la sua precedente relazione, quella con Carlo Beretta, il rampollo oggi legato a Melissa Satta.

“Non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli. È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così. Poi quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i bambini, la condivisione e il concetto di unione”, aveva detto lei in una intervista prima di Sanremo.

Aveva poi definito lei e Tony Effe “una coppia normale che fa le cose che fanno due ragazzi innamorati. Condividiamo tutto, anche il lavoro, per questo mi vedete ai suoi concerti”.

E ancora: “Sono tante le cose che mi hanno colpito di lui ma fanno parte del bagaglio della nostra storia che preferisco tenere per me. Come il nostro primo incontro. Le persone immaginano, inventano, raccontano storie incredibili e a volte anche super divertenti su di noi. Noi ascoltiamo, leggiamo silenziosamente e lasciamo fare”.