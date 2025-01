Sanremo 2025, Tony Effe canta Damme ‘na mano. Di cosa parla la canzone

Tony Effe arriva per la prima volta sul palco di Sanremo con "Damme 'na mano": i dettagli della sua canzone

Fonte: ANSA Tony Effe

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come un’edizione di grandi ritorni ma anche di prime volte. Nomi che qualche tempo fa non avemmo mai pensato di vedere al Teatro Ariston si presentano emozionati e pronti a stupire, in una festa che continua a spaziare tra generi e gusti eterogenei.

Uno di questi volti è Tony Effe, che sancisce la sua prima avventura sanremese con Damme ‘na mano, un brano che, forse, ci regalerà un nuovo lato del rapper romano.

Tony Effe, cosa canta al “Festival di Sanremo 2025”

Tony Effe e la sua presenza al Festival di Sanremo 2025 hanno fatto parlare fin dal primo annuncio. Un rapper che forse si discosta dall’idea canonica che in tanti hanno della kermesse della Riviera, ma che ha scelto di mettersi in gioco nonostante le critiche e le polemiche legate al contenuto dei suoi testi.

Reduce da un concerto di Capodanno che lo ha visto sballottato tra la possibilità, poi svanita, di esibirsi al Circo Massimo e all’effettiva performance in un concerto tutto suo che ha tenuto compagnia a tanti fan romani e non solo, ora il rapper si prepara per farsi conoscere ulteriormente gareggiando tra i Big di Sanremo.

Durante Sarà Sanremo, Tony Effe ha raccontato a Carlo Conti di essere molto emozionato per la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2025. All’annunciare il tiolo della canzone, Damme ‘na mano, il rapper ha poi spiegato di aver inserito passione e romanticismo in un testo che, come specifica Carlo Conti, ci stupirà.

Di cosa parla “Damme ‘na mano”, la canzone di Tony Effe

Ed è proprio con la voglia di stupire che Tony Effe, ora legato sentimentalmente a Giulia De Lellis, si prepara alla kermesse presentando Damme ‘na mano, una canzone che parla d’amore e che, come raccontato dallo stesso rapper: “È una canzone personale e passionale, in cui c’è sicuramente della romanità”.

Un pezzo che, forse, si discosta un po’ dal modo in cui siamo abituati ad ascoltarlo: dovendo attribuire un’immagine al brano, Tony parla di una donna seduta in Piazza Madonna dei Monti.

Nessuna polemica interna all’orizzonte, nemmeno rispetto al fatto che, tra i concorrenti, appare anche Fedez, rapper con cui di recente si è lasciato andare a una serie di dissing e tensioni. Il suo sogno più grande per questo Festival è infatti quello di mettersi in gioco e fare felice sua mamma, che non vede l’ora di vederlo salire sul palco.

“Damme ‘na mano”, testo della canzone di Tony Effe

