Tony Effe ha conquistato tantissimi sostenitori con la sua hit Sesso e Samba nel corso dell’estate 2024 e si trova, adesso, in un momento di grande successo, tanto da essere stato chiamato per esibirsi al concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma. L’esibizione, però, non avrà luogo perché il sindaco della capitale Roberto Gualtieri ha deciso di bloccarla dopo le diverse polemiche che si sono scatenate a riguardo. Molti esponenti politici, infatti, hanno criticato la scelta dell’amministrazione comunale di aver destinato dei soldi pubblici per scritturare un cantante che ha scritto dei testi con dettagli giudicati offensivi nei confronti delle donne.

Il passo indietro del Comune di Roma, però, ha innescato la reazione dell’entourage di Tony Effe che ha parlato di danno di immagine nei suoi confronti. Anche la fidanzata del rapper Giulia De Lellis è intervenuta sulla questione.

Tony Effe e Comune di Roma, cos’è successo

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri aveva annunciato la presenza di Tony Effe sul palco del concerto di Capodanno, ma dopo un’ondata di polemiche, l’esibizione non avrà luogo. Diverse sono state le voci che hanno gridato allo scandalo, parlando di soldi pubblici investiti per ospitare un cantante i cui testi avrebbero dei risvolti misogini.

Lo stesso Sindaco di Roma, quindi, ha deciso di chiedere a Tony Effe di fare un passo indietro sulla sua partecipazione all’evento: “Non c’è nessuna censura, non stiamo parlando del diritto sacrosanto di Tony Effe di esprimersi e di fare concerti a Roma ma dell’opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell’amministrazione, e quindi dei cittadini, per fare di lui uno degli ospiti del concerto di Capodanno. Nel momento in cui è risultato evidente che quella scelta avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti, abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro perché per noi il concerto di Capodanno deve unire e non dividere la città’’.

Come rivelato da Adnkronos, Roberto Gualtieri ha commentato quanto accaduto parlando di un errore di valutazione: “Sicuramente è stato un errore, avremmo dovuto compiere prima questa valutazione e di questo ci scusiamo, innanzitutto con Tony Effe a cui auguriamo il meglio per la sua carriera. Non è una decisione contro di lui, lo ribadisco. È una decisione presa per evitare che un momento speciale, in cui una comunità si unisce, non diventi un’occasione di divisione e di polemica”.

Ma lo staff dell’artista, la società che promuove i suoi concerti e quella che organizza l’evento di Capodanno al Circo Massimo hanno voluto rilasciare una nota congiunta a riguardo in cui parlano di un danno di immagine subito dal rapper: “Dobbiamo rappresentare il nostro vivo stupore e dispiacere poiché tale decisione è stata presa in assenza di alcuna valida motivazione, dopo il raggiungimento di un accordo fra le parti e addirittura dopo l’annuncio e la conferenza stampa in cui veniva annunciata e pubblicizzata la presenza di Tony all’evento… Evidente il danno di immagine subito dall’Artista a causa di questa situazione, avendo peraltro appreso quanto stava accadendo solamente dai titoli di giornale”.

La difesa di Giulia De Lellis

Da qualche mese Tony Effe ha cominciato una relazione con Giulia De Lellis, dopo la fine del suo lungo rapporto con Carlo Gussalli Beretta. Anche l’ex amata corteggiatrice di Uomini e donne è intervenuta sulla faccenda, difendendo il suo fidanzato con delle Instagram stories.

Nella prima delle due, Giulia De Lellis ha commentato la notizia affermando che: “La musica, come tutta l’arte, si discute. Non si censura”. In seguito l’influencer ha voluto anche aggiungere una citazione a riguardo: “E qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta”.