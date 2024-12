Fonte: IPA Giulia De Lellis

Per alcuni è una coppia destinata ad autodistruggersi nel giro di poco tempo. Altri invece sognano che lo stato attuale, felice e colmo di condivisioni social, possa durare il più a lungo possibile. Che ci sia un lieto fine o meno, al termine di questo periodo di frequentazione iniziale, di certo Giulia De Lellis e Tony Effe stanno rispettando tutte le tappe. Ora fanno parlare di loro anche per un regalo di Natale in anticipo, decisamente lussuoso.

L’anello di Giulia De Lellis

La presentazione via social del nuovo regalo di Tony Effe a Giulia De Lellis non è frutto degli account dei due. Ci ha pensato il celebre gioielliere dei Vip, Alessandro Bernini: “Da Tony Effe a Giulia De Lellis”.

Ha così mostrato l’anello commissionatogli dal rapper, desideroso di fare un regalo molto importante alla sua compagna. Parliamo di un diamante dalle dimensioni notevoli, che non è del tutto nuovo agli spettatori più attenti. L’influencer infatti lo sfoggia all’anulare sinistro ormai da alcune settimane.

Uno splendido solitario realizzato in oro bianco. Il tutto arricchito da un diamante dalla forma ovale, da 2,5 carati. Non conosciamo esattamente il costo ma ne abbiamo una stima approssimativa. Il prezzo varia tra i 9mila e i 30mila euro. Qualsiasi sia l’esatta cifra, non di certo un pensierino qualunque. Tony Effe ha deciso di non badare a spese, insomma. Questo prezioso gioiello è così divenuto il simbolo di quanto seria sia questa relazione per lui.

La storia d’amore

Al netto di svariate voci di corridoio, la storia tra Giulia De Lellis e Tony Effe prosegue a gonfie vele. I due non smettono di darne prova, come nel caso dell’intervista rilasciata dall’influencer al podcast One More Time.

“Non parlo del nostro rapporto, semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi”. Ha spiegato di volersi godere il più possibile questa fase, senza consentire ad altri di mettere loro i bastoni tra le ruote.

Fonte: IPA

Per una persona il cui lavoro è stare sui social, sembra proprio che l’amatissima Giulia voglia un po’ di riservatezza. Sa bene, per esperienza personale, quanto sia difficile tutelare una storia d’amore tanto pubblica. Ha così spiegato a Luca Casadei: “C’è da viversi e basta. Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario. È poi talmente tante cose che uno non si aspetta. Mi piace il fatto che le conosca soltanto io”.

Esiste un aspetto totalmente sconosciuto del rapper, amato e odiato. Qualcosa che lo rende del tutto speciale agli occhi della De Lellis: “Non ho mai incontrato una persona che si coprisse così tanto, facendosi scoprire allo stesso tempo da pochi”.

Un amore decisamente giovane, il loro, nato un po’ prima dell’estate. Fotografati la prima volta a giugno. Fianco a fianco a Napoli, in occasione del concerto di Geolier. Da allora non si sono più lasciati, mostrandosi sempre più spesso insieme. Solo il tempo, ora, potrà dire cosa ne sarà di loro.