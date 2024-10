Tony Effe e la dedica a Giulia De Lellis dal palco di Roma

Fonte: IPA Tony Effe e Giulia De Lellis al concerto di Roma, 5 ottobre 2024Tony Effe e Giulia De Lellis al concerto di Roma, 5 ottobre 2024

Ma quale crisi, ma quali interessi divergenti: la storia d’amore tra Tony Effe, il rapper protagonista assoluto dell’estate appena passata (con il singolo tormentone dei tormentoni Sesso e Samba) e di inizio autunno, grazie al dissing con Fedez, e l’influencer Giulia De Lellis procede a gonfie vele ed è appena stato ufficializzato dal palco del concerto romano che ha segnato la prima tappa del suo atteso Iconic Tour. Data sold out per Tony,classe 1991, al secolo Nicolò Rapisarda, ultimo successo di un anno pieno di successo e soddisfazioni per lui, tanto a livello professionale che privato

E se sul palco si sono avvicendati tanti ospiti, amici, colleghi che hanno collaborato con Tony, da Geolier a Emma, da Gaia a Bresh e Tedua. Nessun riferimento al “nemico” Fedez, ma un ringraziamento speciale a tutti coloro che gli sono stati accanto, ieri e oggi, dalla sua crew alla sua famiglia, fino alla sua ragazza. Ovviamente Giulia, in prima fila nel parterre a fare il tifo per lui.

“Vorrei ringraziare la mia famiglia e la mia ragazza” dice Tony al termine del concerto e parte il boato del Palazzetto dello Sport.

Giulia, in super forma, lunghi capelli sciolti e outfit da vera rocker: felpa, short di jeans, e stivaletti.

Ad un certo punto, durante lo spettacolo, un ragazzo presente si è sentito male e Tony si è immediatamente fermato per chiedere aiuto: “Fermi ragazzi, fermate la musica perché c’è un ragazzo lì in mezzo che si sta sentendo male. Aiutatelo, per favore”. E mentre procedevano i soccorsi, lui ripeteva: “Mi raccomando ragazzi, non spingete, non vi fate male. Siamo qui per divertirci“.

L’Iconic Tour prosegue con la prossima tappa, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Chissà se Giulia lo seguirà anche lì.