Giulia De Lellis racconta il Tony Effe segreto: “Nessuno mi ha detto che era sbagliato”

Giulia De Lellis è tornata a difendere il fidanzato Tony Effe, da mesi al centro delle polemiche per via della sua musica considerata misogina e maschilista. La loro storia d’amore è sbocciata solo la scorsa estate ma è subito diventata molto importante, tanto che i due già convivono. E nel futuro si parla di matrimonio e figli. Prima, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci ha tenuto a raccontare chi è davvero Nicolò Rapisarda (questo il vero nome del cantante) e perché chi lo critica senza conoscerlo sta sbagliando.

Chi è davvero Tony Effe, le parole della fidanzata Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è la più grande sostenitrice di Tony Effe. “Chi pensa che sia misogino o maschilista in realtà non lo conosce. In questi mesi, peraltro, nessuno è venuto da me a dirmi che avevo accanto l’uomo sbagliato“, ha dichiarato la 29enne al settimanale F. Com’è allora realmente l’ex membro della Dark Polo Gang? “Tutto il contrario di quello che può pensare. – ha assicurato Giulia – Meraviglioso, affettuoso, gentile, premuroso, e anche molto protettivo”.

Ha poi aggiunto: “Siamo una coppia normale che fa le cose che fanno due ragazzi innamorati. Condividiamo tutto, anche il lavoro, per questo mi vedete ai suoi concerti”. Come sempre la De Lellis è schietta ma ci tiene ancora a tenere qualcosa per sé, soprattutto gli inizi della sua liaison con Tony, sbocciata dopo la fine dolorosa della lunga relazione con Carlo Beretta, il rampollo oggi legato alla soubrette Melissa Satta.

“Sono tante le cose che mi hanno colpito di Nicolò – ha rivelato Giulia – ma fanno parte del bagaglio della nostra storia che preferisco tenere per me. Come il nostro primo incontro. Le persone immaginano, inventano, raccontano storie incredibili e a volte anche super divertenti su di noi. Noi ascoltiamo, leggiamo silenziosamente e lasciamo fare”.

Di recente si è parlato parecchio di nozze e figli e a tal proposito Giulia De Lellis ha precisato: “Non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli. È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così. Poi quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i bambini, la condivisione e il concetto di unione”.

Giulia De Lellis oggi è un’influencer e imprenditrice di successo

Giulia De Lellis è diventata popolare grazie a Uomini e Donne ma si è subito distinta dalle altre corteggiatrici dei dating show di Maria De Filippi. La sua solarità e schiettezza, unite ad una travolgente parlantina, hanno sicuramente fatto la differenza. Una persona genuina, che ha sempre portato avanti solo progetti in cui credeva davvero, senza perdere mai di vista i suoi valori e obiettivi.

E oggi Giulietta non è solo un’influencer di successo ma anche un’imprenditrice affermata. Ha lanciato sul mercato la sua linea beauty, Audrer, che è già molto amata dal pubblico e che lo scorso gennaio è entrata nel circuito di Sephora. “Lanciare la mia linea di make up è stata la cosa più complicata fatta fino a qui: non vengo da una famiglia di imprenditori, per cui ho fatto un po’ di fatica a imparare certe cose”, ha affermato.