Fonte: IPA Giulia De Lellis e Tony Effe

Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe regalare non poche sorprese. Doveva essere un’edizione differente da quelle di Amadeus. Si diceva che Carlo Conti avrebbe optato per un programma più calmo e strutturato, con meno colpi a sorpresa e polemiche.

La cronaca dei fatti però smentisce quest’ipotesi. In molti si attendono episodi particolari, magari paralleli alla kermesse. Alla sfilza di temi negativi, però, se ne aggiunge anche uno decisamente positivo, per quanto ancora ufficioso: Tony Effe sarebbe pronto a sposare Giulia De Lellis.

Proposta di matrimonio a Sanremo 2025

Per il momento si tratta di un’indiscrezione ma pare che Tony Effe sia pronto per la proposta di matrimonio. Sappiamo che il rapper romano sarà uno dei protagonisti di Sanremo 2025. Grandi le polemiche nei suoi confronti, considerando i testi della sua discografia, ma tutto è ormai sfumato dietro il polverone Ferragnez.

Da possibile bad boy da condannare a fidanzato innamorato e pronto a mettere la testa a posto, sembrerebbe. Sappiamo che Giulia De Lellis sarà protagonista della serata delle cover al DopoFestival, e proprio in questa occasione potrebbe accadere qualcosa di sorprendente.

Rose per Giulia De Lellis

L’indiscrezione giunge dal profilo Instagram dell’esperta di gossip Deianira. La sua fonte non ha fatto il nome di Tony Effe, sia chiaro, ma tutto sembra indicare in quella direzione. Sono state ordinate 4mila rose per una Vip, ecco cosa si legge nel messaggio condiviso nelle storie.

A riceverle non sarà una cantante, è stato chiarito. Lei le troverà direttamente in albergo e non si tratterà di un regalo qualunque: “Lui le deve fare la proposta”.

La loro relazione è cresciuta molto nel corso degli ultimi mesi. Si parlava di un flirt e invece questo amore è sbocciato incredibilmente. Tony Effe ha anche iniziato a esporsi sempre più sui social, arrivando a definire così la sua compagna: “La mia ragione di vita”.

Un ex bad boy, verrebbe da dire, che potrebbe ufficialmente mutare la percezione che il grande pubblico ha di lui. Intanto la De Lellis gioca un po’ con i fan. Ha pubblicato una storia, che ha poi provveduto a cancellare in fretta. Ha sfoggiato un anello a forma di cuore, per poi aggiungere: “Molto proud e per assurdo not engaged yet”. Non ancora fidanzata, dunque, che sembra a metà strada tra un invito al compagno e una risposta divertita alle voci in circolazione. Ciò che è sicuro è che, anche quest’anno, l’attesa per Sanremo è spasmodica.