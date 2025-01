Fonte: IPA Fedez

Sanremo 2025 è dietro l’angolo e, prevedibilmente, si parlerà tanto di musica quanto di Fedez. Per alcuni, comprensibilmente, tutto ciò non è affatto un caso. La sua storia con Chiara Ferragni, ormai conclusa, è tornata a essere al centro dell’attenzione mediatica. Dopo il lungo video di Fabrizio Corona, però, ci si attendeva la seconda parte dedicata ai tradimenti, presunti, dell’ex regina di Instagram. A parlare è invece il noto rapper, che prende le distanze da quanto rivelato.

Fedez contro Corona

La risposta di Fedez si è fatta attendere un po’, ma non molto. Il video di Fabrizio Corona è nettamente l’argomento del giorno in Italia, tra uffici, scuole e chat varie. Tutti ne parlano e hanno un’opinione, anche chi dice che tutta questa storia è una farsa e non capisce perché dare loro visibilità.

Si parte così nelle storie del rapper: “Qualche punto fermo”. Nega categoricamente d’aver mai pensato di lasciare Chiara Ferragni il giorno del loro matrimonio. Una ricostruzione fasulla, dunque. Ci tiene a precisare che: “Ho scelto Chiara con convinzione. L’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia. Nonostante i contrasti, rimarrà sempre importante per me perché è la madre dei miei figli”.

La verità su Angelica

La grande protagonista del video scandalo è di certo Angelica Montini, che Fedez non ignora nelle sue storie, anzi: “L’ho incontrata pochi mesi prima del matrimonio. Ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere, anche dopo averci provato”.

Ha poi ammesso d’aver commesso un grave errore, in merito al quale tra l’altro in tanto online stanno ironizzando in queste ore. “Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto, tra i tanti errori che ho commesso, ho condiviso pensieri con Fabrizio e un’amica comune a loro due. Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze”.

Ogni teoria tra complotti e manipolazioni, però, viene rigettata al mittente con forza. Ha spiegato, poi, come abbia fatto il possibile per arginare questa situazione, poi deflagrata. L’opinione generale, infatti, è che tutto questo sia parte di un progetto condiviso con Corona (per alcuni anche con Ferragni), al fine di creare hype per Sanremo e distogliere l’attenzione dall’ormai famoso caso giudiziario ai danni dell’influencer.

“Non sono mai stato un santo, ma la nostra vita privata non diventare un pretesto per costruire narrative o per sviare attenzioni da altro. Tutto questo non sta facendo bene a nessuno, né a Chiara, né a me, né alle altre persone coinvolte”.

Parole che, come ha precisato, mirano a mettere un punto a questa storia. Come sappiamo, però, Fabrizio Corona ha pronta una seconda puntata da lanciare: “Ho sbagliato, ho pagato e continuerò a pagare. (…) Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più. (…) So come funziona questo gioco. Per anni ne ho fatto parte. Ora penso a me e ai miei figli. Il resto lo lascio a chi ha bisogno di questo tipo di spettacoli”.

In aggiornamento