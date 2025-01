Corona risponde a Chiara Ferragni dopo i gossip: “Volevi solo mostrare i tuoi figli”

Fonte: IPA Fabrizio Corona e Chiara Ferragni

Com’era prevedibile, le rivelazioni di Fabrizio Corona hanno sollevato un enorme polverone sulla separazione di Fedez e Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi ha spiattellato in pubblica piazza i tradimenti del rapper e ha svelato che quella che avevano sempre propinato come una favola moderna, in realtà nascondeva segreti e inganni. Dopo le dichiarazioni dell’influencer, che ha confermato i tradimenti dell’ex marito, Fabrizio Corona è tornato all’attacco, rivolgendole parole durissime e svelando nuovi retroscena sulla loro storia.

Fabrizio Corona, la replica a Chiara Ferragni dopo la conferma dei tradimenti

(Quasi) tutti lo davamo per scontato: Fabrizio Corona ha ancora tante cartucce da sparare. E così, dopo lo sfogo social di Chiara Ferragni, che ha confermato la storia parallela di Fedez e Angelica Montini, l’ex re dei paparazzi ha deciso di replicare all’imprenditrice digitale, ovviamente con il suo classico modus operandi.

Lo ha fatto tramite Instagram, lanciando una serie di accuse all’influencer. Prima tra tutte quella di non aver parlato dei tradimenti dell’ex marito a Striscia la notizia, durante la consegna del Tapiro d’oro, quando era già stata pubblicata la puntata di Falsissimo che la riguardava: “Non ha lasciato alcuna dichiarazione, se non un semplicissimo ‘Chiedete a lui’. Per la prima volta poteva essere vera e sfogarsi”.

Ma Corona non si ferma certo qui, continuando a muovere critiche alla reazione tardiva dell’imprenditrice digitale, a suo parere costruita ad hoc per rafforzare l’immagine da vittima e moglie tradita. Secondo lui la replica di Ferragni a ciò che è stato rivelato nella puntata di Falsissimo è stata un’abile mossa per spostare l’attenzione dai suoi guai giudiziari.

“Nonostante l’inspiegabile e inaspettato passo indietro del Codacons, che solo un mese fa aveva trovato un accordo con la Ferragni per risarcire i consumatori e ritirare la costituzione di parte civile, Chiara è stata lo stesso clamorosamente rinviata a giudizio. Per la prima volta nella sua vita dovrà affrontare un lungo e gravoso procedimento penale, circondata da giornalisti pronti ad accusarla di fatti gravissimi, trasformando ogni singola udienza in una sorta di podcast true crime”. E aggiunge: “E cosa fa Chiara Ferragni? Sposta l’attenzione mediatica dal processo a una storia d’amore ormai conclusa da anni, finita (ha una nuova famiglia, costituita rubando il compagno stramiliardario alla povera ex moglie), dipingendosi come la vittima perfetta: dolce, fedele, moglie modello che si fa carico delle responsabilità della famiglia sulle sue fragili spalle, mentre Federico è dipinto come l’uomo cattivo, crudele, traditore, fallito, irriconoscente e vigliacco”.

Il gioco di Chiara Ferragni secondo Fabrizio Corona

Secondo Corona la strategia di Chiara Ferragni è palese: “Vuole passare dalla cronaca nera al romanzo rosa. Vuole trasformarsi da carnefice a vittima, indossando ancora quella famosa tuta grigia che già una volta l’ha resa un ‘falsissimo simbolo mediatico”.

E prosegue nel suo attacco, svelando quelli che sarebbero i reali motivi che l’avrebbero portata a mantenere il silenzio su inganni e tradimenti. “Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto. È un anno che l’unica cosa che chiedi a Federico è poter mostrare i figli. Tu che con i figli non ci stai mai. Solo babysitter strapagate”.

Accuse gravi, che aprono scenari a nuove rivelazioni su tradimenti anche da parte dell’influencer: “Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante str****te racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l‘amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest’anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei sc***to?”.

Il vaso di Pandora è stato scoperchiato: non ci resta che attendere i botta e risposta che, siamo certi, non si fermeranno qui.