Achille Lauro commenta il gossip Fedez-Ferragni, Corona risponde a tono

Achille Lauro ha commentato il gossip sul suo coinvolgimento nella storia tra Fedez e Chiara Ferragni. Gossip che, ormai è risaputo, è stato lanciato da Fabrizio Corona, reo di aver diffuso informazioni private sui tradimenti della coppia più chiacchierata d’Italia, risalenti a ben prima che si separasse. Intervenuto nel corso della conferenza stampa con i giornalisti per presentare il progetto legato a Incoscienti giovani, brano in gara a Sanremo 2025, Lauro ha detto la sua. E Corona, di contro, non ha perso tempo per rispondergli a tono.

Achille Lauro prende le difese di Chiara Ferragni

Non è tipo da grandi rivelazioni e commenti, eppure Achille Lauro non si è tirato indietro di fronte a una domanda specifica. Inevitabilmente, nel corso della conferenza stampa tenutasi al DG Martini in Corso Venezia a Milano si è parlato anche del gossip che in questi giorni lo ha visto direttamente coinvolto. Fabrizio Corona, senza mezzi termini, lo ha additato come amante di Chiara Ferragni a insaputa di Fedez, rivelando che a sua volta il rapper ha tradito l’influencer e ormai ex moglie con Angelica Montini anche a ridosso delle nozze.

“C’è chi ha lanciato il gossip e vive di quello. E grazie a Dio, io vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori. E vivo alienato nel fare tutti i miei progetti, sono concentrato su questo – ha detto Achille Lauro alla stampa -. Sto tanto all’estero, non seguo e non mi piace il gossip, sinceramente. In questo momento così bello, cerco di lasciare il gossip a chi ha solo questo per esistere. Lo trovo qualcosa che non mi rispecchia. Si parla della violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”.

Priorità al suo progetto artistico, dunque, e assoluta distanza dal mondo del pettegolezzo: “Ripeto, è uno spreco parlare di questo in un percorso di un anno che stiamo facendo da un anno a questa parte. Vedrete che sarà un percorso importante, proprio a livello di canzoni. Invece di inserirci in logiche di mercato abbiamo scelto la nostra strada e questo ci sta premiando”.

Fabrizio Corona risponde ad Achille Lauro

Poteva mancare la risposta di Fabrizio Corona? Ovviamente no. La persona che nelle ultime settimane ha messo tanta carne al fuoco, facendo nomi e cognomi e costringendo Fedez e Chiara Ferragni a intervenire personalmente – quest’ultima anche con una bella diffida – ha condiviso su uno dei suoi profili Instagram il breve video in cui Achille Lauro pronuncia le parole di cui sopra.

A queste, però, ha aggiunto il suo commento: “Caro Achille, il gossip è quello che la politica del nostro Paese fa quotidianamente. Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l’immagine. Prima di Sanremo guardati la puntata, Achi”, ha concluso riferendosi al prossimo episodio di Falsissimo, la “rubrica” che tiene su YouTube e in cui ha pubblicato ogni scandalo e gossip a proposito della vicenda Fedez-Ferragni.

Tanti i commenti a sostegno di Lauro, tra cui uno che pone l’accento su un aspetto forse fin troppo trascurato: “Achille ha detto ciò che andava detto, ed ha difeso Chiara senza neanche nominarla. Tutto quello che ruota attorno a questa vicenda farà male esclusivamente a due minori non appena saranno consapevoli di quanto male possono farsi un uomo ed una donna che smettono di essere una coppia”.