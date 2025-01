Fonte: IPA Chiara Ferragni

Amori, tradimenti e vendetta: la querelle tra Chiara Ferragni e Fedez non si limita a una mera questione di corna, ma dietro i continui attacchi social pare esserci molto di più. L’imprenditrice digitale ha infatti deciso di raccontare la sua verità in merito ai presunti inganni orditi dal suo ex marito, finora taciuti per proteggere i suoi figli e la sua famiglia, ma l’artefice del gran polverone mediatico che si è scatenato, Fabrizio Corona, ha rilanciato con una serie di affermazioni in cui rivela che anche lei avrebbe avuto delle relazioni extra coniugali, tra cui una con il collega del suo ex Achille Lauro. Una prima conferma arriva da Dagospia, che per la prima volta coinvolge una persona nota ma completamente estranea ai fatti, Emma Marcegaglia. Ma scopriamo perché.

La villa dei presunti incontri con Achille Lauro

Chiara Ferragni ha tradito Fedez con Achille Lauro? A conferma di quanto sostiene Fabrizio Corona interviene un elemento rivelato da Dagospia, secondo il quale l’imprenditrice digitale e il cantautore romano avrebbero condotto la loro love story segreta tra le stanze di una delle ville del gruppo Marcegaglia. Proprio di Emma Marcegaglia, nota imprenditrice nonché amministratore delegato del gruppo dell’acciaio ed ex presidente di Confindustria. Ma cosa c’entra in questa storia?

Sembra che i due amanti si incontrassero all’isola di Albarella, meta amatissima da diversi vip tra cui anche Belen Rodriguez, e situata tra la foce del Po e il Mar Adriatico. Il 30% di questo atollo appartiene proprio al gruppo Marcegaglia, che qui detiene anche la proprietà di 300 immobili. Una di queste case era di Steno Marcegaglia, il padre di Emma, e dimora scelta da Lauro per le sue vacanze.

Ed è qui che l’avrebbe raggiunto proprio Chiara Ferragni, che si sarebbe tradita alla reception chiedendo di Villa Marcegaglia e non di Achille Lauro. L’informazione sarebbe arrivata quindi direttamente alle orecchie di Emma Marcegaglia, che avrebbe richiesto spiegazioni in merito alla visita, scoprendo così la storia d’amore clandestina che l’influencer pare che stesse conducendo con una delle voci di Mille.

Le vacanze con il padre di Angelica Montini

Le indiscrezioni sulla rottura clamorosa tra Fedez e Chiara Ferragni, che sono separati legalmente da qualche settimana, non si fermano qui. Sembra infatti che, nel 2021, la coppia fosse stata invitata a trascorrere qualche giorno di vacanza in barca con il padre di Angelica Montini, Marcello, la ragazza che Federico Lucia avrebbe sempre amato e per la quale avrebbe anche mandato a monte il matrimonio che stava per essere celebrato.

A rilanciare la notizia è stata la trasmissione Pomeriggio Cinque che, nella puntata del 30 gennaio, ha anche raggiunto la madre dell’artista in gara al Festival di Sanremo 2025 per chiederle conto di quello che sta succedendo. “Bravi, credete a tutto quello che vi dicono gli altri”, ha detto Annamaria Berrinzaghi – conosciuta come Tatiana – che è poi salita in macchina lasciandosi alle spalle il giornalista di Canale5 desideroso di saperne di più sulla vicenda. Fedez, intanto, ha scelto di rimanere in silenzio e restare in attesa del suo ritorno a Sanremo dopo l’anno più difficile della sua vita.